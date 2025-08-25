Борнмут близок к подписанию защитника Челси
Внимание «вишен» привлекает Аксель Дисаси
Французский защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси привлекает внимание «Борнмута». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, между переговоры между сторонами продвигаются. Клубам осталось определить формат сделки.
Первую половину прошедшего сезона Аксель Дисаси провел в составе лондонского «Челси» (17 матчей, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи), а вторую половину – на правах аренды в составе «Астон Виллы» (10 матчей, без результативных действий). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» сформировал список игроков, которых хочет продать.
🚨🍒 Bournemouth are now in advanced talks to sign Axel Disasi as official, direct contact with Chelsea has been made.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Clubs negotiating on final formula but Disasi clear top target for #AFCB and discussions underway.
Bournemouth, confident to make it happen. pic.twitter.com/yWkCCi8qUT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Донченко – о бое с Джейком Полом
Андрей продолжил заниматься по индивидуальной программе и не покидал клубную базу