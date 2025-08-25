Борнмут близок к подписанию защитника Челси

Французский защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси привлекает внимание «Борнмута». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между переговоры между сторонами продвигаются. Клубам осталось определить формат сделки.

Первую половину прошедшего сезона Аксель Дисаси провел в составе лондонского «Челси» (17 матчей, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи), а вторую половину – на правах аренды в составе «Астон Виллы» (10 матчей, без результативных действий). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» сформировал список игроков, которых хочет продать.