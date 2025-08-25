Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Борнмут близок к подписанию защитника Челси

Внимание «вишен» привлекает Аксель Дисаси

Борнмут близок к подписанию защитника Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Дисаси

Французский защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси привлекает внимание «Борнмута». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между переговоры между сторонами продвигаются. Клубам осталось определить формат сделки.

Первую половину прошедшего сезона Аксель Дисаси провел в составе лондонского «Челси» (17 матчей, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи), а вторую половину – на правах аренды в составе «Астон Виллы» (10 матчей, без результативных действий). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» сформировал список игроков, которых хочет продать.

Астон Вилла трансферы Борнмут Челси трансферы АПЛ Аксель Дисаси Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
