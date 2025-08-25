Марсель провел переговоры с Реалом по полузащитнику

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос привлекает внимание «Марселя». Об том сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, состоялись первые переговоры между сторонами по переходу 29-летнего футболиста. Достигнуть соглашения с «Реалом» буде непросто. Французский куб намерен арендовать испанца, имея право выкупа.

В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 45 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звездный футболист «Реала» не сдержал эмоций из-за решения Хаби Алонсо.