Марсель провел переговоры с Реалом по полузащитнику

Франция
25 августа 2025, 13:06 | Обновлено 25 августа 2025, 13:07
Дани Себальос привлекает внимание французского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос привлекает внимание «Марселя». Об том сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, состоялись первые переговоры между сторонами по переходу 29-летнего футболиста. Достигнуть соглашения с «Реалом» буде непросто. Французский куб намерен арендовать испанца, имея право выкупа.

В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 45 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звездный футболист «Реала» не сдержал эмоций из-за решения Хаби Алонсо.

Дани Себальос Марсель Реал Мадрид трансферы
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
