Марсель провел переговоры с Реалом по полузащитнику
Дани Себальос привлекает внимание французского клуба
Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос привлекает внимание «Марселя». Об том сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, состоялись первые переговоры между сторонами по переходу 29-летнего футболиста. Достигнуть соглашения с «Реалом» буде непросто. Французский куб намерен арендовать испанца, имея право выкупа.
В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 45 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что звездный футболист «Реала» не сдержал эмоций из-за решения Хаби Алонсо.
🚨⚪️🔵 Olympique Marseille are keen on signing Dani Ceballos as dream target for the midfield.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Initial talks took place, not an easy deal with Real Madrid but Olympique Marseille are trying. #OM
Loan with option to buy being discussed. pic.twitter.com/9y8sUBXCv2
