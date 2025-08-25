15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Клара Таусон в драматичном матче потерпела поражение от Александры Эалы в 1/64 финала
15-я ракетка мира Клара Таусон из Дании завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В первом раунде датчанка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 70) за 2 часа и 38 минут.
US Open 2025. 1/64 финала
Александра Эала (Филиппины) – Клара Таусон (Дания) [14] – 6:3, 2:6, 7:6 (13:11)
В третьей партии Таусон побеждала 5:1 с двумя брейками, но растеряла преимущество. На супертай-брейке Эала повела 8:4, позволила Кларе сравнять на 9:9, но все же взяла два последних поинта и завершила камбек.
Эала и Таусон провели первое очное противостояние.
20-летняя Эала провела первый поединок в основной сетке американского мейджора. Ее следующей соперницей будет победительница матча Кристина Букша – Клэр Лю.
Александра Эала стала первой представительницей Филиппин, выигравшей матч в основной сетке Grand Slam в одиночном разряде в Открытой Эре.
