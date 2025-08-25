Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 00:07 | Обновлено 25 августа 2025, 00:11
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1

Клара Таусон в драматичном матче потерпела поражение от Александры Эалы в 1/64 финала

15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

15-я ракетка мира Клара Таусон из Дании завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде датчанка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 70) за 2 часа и 38 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Александра Эала (Филиппины) – Клара Таусон (Дания) [14] – 6:3, 2:6, 7:6 (13:11)

В третьей партии Таусон побеждала 5:1 с двумя брейками, но растеряла преимущество. На супертай-брейке Эала повела 8:4, позволила Кларе сравнять на 9:9, но все же взяла два последних поинта и завершила камбек.

Эала и Таусон провели первое очное противостояние.

20-летняя Эала провела первый поединок в основной сетке американского мейджора. Ее следующей соперницей будет победительница матча Кристина Букша – Клэр Лю.

Александра Эала стала первой представительницей Филиппин, выигравшей матч в основной сетке Grand Slam в одиночном разряде в Открытой Эре.

По теме:
Камбек дня: японка на US Open отыграла 7 матчболов и вышла в 1/32 финала
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клара Таусон Александра Эала US Open 2025
