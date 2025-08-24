Другие новости24 августа 2025, 23:46 |
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины отметила ДР в сексуальном топе
Анна Сидорчук показала себя во всей красе
Анна Сидорчук, жена полузащитника «Вестерло» и сборной Украины Сергея Сидорчука, отметила 35-летие.
Она поделилась видео с тортом и трогательной подписью о благодарности жизни и близким.
Анна вспомнила свою доску мечты с четырьмя детьми и отметила поддержку семьи.
Особые слова она адресовала родителям, детям и мужу Сергею: «Ты моя душа».
