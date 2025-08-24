Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена футболиста сборной Украины отметила ДР в сексуальном топе
24 августа 2025, 23:46
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины отметила ДР в сексуальном топе

Анна Сидорчук показала себя во всей красе

Instagram. Анна Сидорчук

Анна Сидорчук, жена полузащитника «Вестерло» и сборной Украины Сергея Сидорчука, отметила 35-летие.

Она поделилась видео с тортом и трогательной подписью о благодарности жизни и близким.

Анна вспомнила свою доску мечты с четырьмя детьми и отметила поддержку семьи.

Особые слова она адресовала родителям, детям и мужу Сергею: «Ты моя душа».

