ФОТО. Жена футболиста сборной Украины отметила ДР в сексуальном топе

Анна Сидорчук, жена полузащитника «Вестерло» и сборной Украины Сергея Сидорчука, отметила 35-летие.

Она поделилась видео с тортом и трогательной подписью о благодарности жизни и близким.

Анна вспомнила свою доску мечты с четырьмя детьми и отметила поддержку семьи.

Особые слова она адресовала родителям, детям и мужу Сергею: «Ты моя душа».