Англия
24 августа 2025, 19:59 | Обновлено 24 августа 2025, 20:33
ВИДЕО. Фулхэм и МЮ обменялись забитыми голами во втором тайме

Счет для МЮ открыл Лени Йоро, а Эмиль Смит-Роу забил ответный гол

ВИДЕО. Фулхэм и МЮ обменялись забитыми голами во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в 18:30 проходит матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.

Фулхэм и Манчестер Юнайтед играют на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом туре нового сезона АПЛ дачники сыграли ничью с Брайтоном (1:1), а Красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала (0:1).

Во втором тайме матча команды обменялись забитыми голами.

Счет для МЮ открыл Лени Йоро на 58-й минуте. Эмиль Смит-Роу забил ответный гол на 73-й минуте (1:1).

ГОЛ! 0:1. Лени Йоро, 58 мин

ГОЛ! 1:1. Эмиль Смит-Роу, 73 мин

Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Лени Йоро Эмиль Смит-Роу Фулхэм - Манчестер Юнайтед
