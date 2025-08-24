ВИДЕО. Фулхэм и МЮ обменялись забитыми голами во втором тайме

24 августа в 18:30 проходит матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.

Фулхэм и Манчестер Юнайтед играют на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне.

В первом туре нового сезона АПЛ дачники сыграли ничью с Брайтоном (1:1), а Красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала (0:1).

Во втором тайме матча команды обменялись забитыми голами.

Счет для МЮ открыл Лени Йоро на 58-й минуте. Эмиль Смит-Роу забил ответный гол на 73-й минуте (1:1).

ГОЛ! 0:1. Лени Йоро, 58 мин

ГОЛ! 1:1. Эмиль Смит-Роу, 73 мин