Победа Кельна над Майнцем, ничья Боруссии Менхенгладбах и Гамбурга

В воскресенье, 24 августа, состоялось 2 матча первого тура немецкой Бундеслиги.

В первом матче игрового дня «Майнц» дома принимал «Кельн». Игра была довольно открыто, но ни одной из команд не удавалось забить вплоть до 90-й минуты, когда точный удар удался форвард гостей Бюльтеру. С 6-й минуты хозяева поля играли вдесятером из удаления Небеля.

В игре между «Боруссией» Менхенгладбах и «Гамбургом» была зафиксирована нулевая ничья.

Чемпионат Германии по футболу. 1-й тур

Майнц – Кельн – 0:1

Гол: Бюльтер, 90

Удаление: Небель, 60

Боруссия Менхенгладбах – Гамбург – 0:0

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.