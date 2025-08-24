Победа Кельна над Майнцем, ничья Боруссии Менхенгладбах и Гамбурга
Состоялось 2 матча первого тура Бундеслиги
В воскресенье, 24 августа, состоялось 2 матча первого тура немецкой Бундеслиги.
В первом матче игрового дня «Майнц» дома принимал «Кельн». Игра была довольно открыто, но ни одной из команд не удавалось забить вплоть до 90-й минуты, когда точный удар удался форвард гостей Бюльтеру. С 6-й минуты хозяева поля играли вдесятером из удаления Небеля.
В игре между «Боруссией» Менхенгладбах и «Гамбургом» была зафиксирована нулевая ничья.
Чемпионат Германии по футболу. 1-й тур
Майнц – Кельн – 0:1
Гол: Бюльтер, 90
Удаление: Небель, 60
Боруссия Менхенгладбах – Гамбург – 0:0
