Испания
Ямаль достиг отметки в 70 результативных действий за клуб и сборную

Ламин стал автором двух ассистов в последнем матче против «Леванте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль в последнем матче оформил две голевые передачи, которые помогли ему достичь отметки в 70 результативных действий на клубном и международном уровнях.

23 августа состоялся поединок 2-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

Всего Ямаль уже провел 129 матчей за клуб и сборную, забил 32 гола и отдал 38 результативных передач. Кроме того, 18-летний испанец имеет в своем активе более 400 успешных попыток дриблинга (406), пять трофеев (Евро, два чемпионата Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании) и две престижные индивидуальные награды – Golden Boy и Kopa Trophy.

