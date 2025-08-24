Ямаль достиг отметки в 70 результативных действий за клуб и сборную
Ламин стал автором двух ассистов в последнем матче против «Леванте»
Испанский вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль в последнем матче оформил две голевые передачи, которые помогли ему достичь отметки в 70 результативных действий на клубном и международном уровнях.
23 августа состоялся поединок 2-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.
Всего Ямаль уже провел 129 матчей за клуб и сборную, забил 32 гола и отдал 38 результативных передач. Кроме того, 18-летний испанец имеет в своем активе более 400 успешных попыток дриблинга (406), пять трофеев (Евро, два чемпионата Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании) и две престижные индивидуальные награды – Golden Boy и Kopa Trophy.
🇪🇸 Lamine Yamal has now reached 70 career goal contributions:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 24, 2025
⚽️ 32 goals
🎯 38 assists
💫 406 successful dribbles
🏆 5 trophies
👑 Golden Boy
🥇 Kopa Trophy
📊 Youngest Top-10 Ballon d’Or finisher (8th)
Generational talent! 🔥 pic.twitter.com/fPOXAJ1uuB
