Пеп ГВАРДИОЛА: «Меня бы точно уволили. Результаты были очень-очень плохими»
Испанский тренер прокомментировал сезон 2024/25
Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что его могли бы уволить в конце прошлого сезона:
«Я очень рад быть здесь после плохого сезона»
«Если бы у меня не было такого председателя и спортивных директоров, как у меня, меня бы точно уволили, потому что результаты были действительно очень плохими. В этом сезоне у нас шесть или семь новых игроков, подписанных в летнее трансферное окно, и новый персонал».
В прошедшем сезоне «горожане» вылетели в 1/16 финала лиги чемпионов от мадридского «Реала» и заняли 3-е место АПЛ, не завоевав ни одного трофея.
Ранее сообщалось о том, что Доннарумма согласовал все детали с «Манчестер Сити».
