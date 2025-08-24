Пеп ГВАРДИОЛА: «Меня бы точно уволили. Результаты были очень-очень плохими»

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что его могли бы уволить в конце прошлого сезона:

«Я очень рад быть здесь после плохого сезона»

«Если бы у меня не было такого председателя и спортивных директоров, как у меня, меня бы точно уволили, потому что результаты были действительно очень плохими. В этом сезоне у нас шесть или семь новых игроков, подписанных в летнее трансферное окно, и новый персонал».

В прошедшем сезоне «горожане» вылетели в 1/16 финала лиги чемпионов от мадридского «Реала» и заняли 3-е место АПЛ, не завоевав ни одного трофея.

