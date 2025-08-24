Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Меня бы точно уволили. Результаты были очень-очень плохими»
Англия
24 августа 2025, 19:01 | Обновлено 24 августа 2025, 19:02
Пеп ГВАРДИОЛА: «Меня бы точно уволили. Результаты были очень-очень плохими»

Испанский тренер прокомментировал сезон 2024/25

Пеп ГВАРДИОЛА: «Меня бы точно уволили. Результаты были очень-очень плохими»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что его могли бы уволить в конце прошлого сезона:

«Я очень рад быть здесь после плохого сезона»

«Если бы у меня не было такого председателя и спортивных директоров, как у меня, меня бы точно уволили, потому что результаты были действительно очень плохими. В этом сезоне у нас шесть или семь новых игроков, подписанных в летнее трансферное окно, и новый персонал».

В прошедшем сезоне «горожане» вылетели в 1/16 финала лиги чемпионов от мадридского «Реала» и заняли 3-е место АПЛ, не завоевав ни одного трофея.

Ранее сообщалось о том, что Доннарумма согласовал все детали с «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: TNT Sports
Lucky_Loser
в цьому сезоні результат буде ще гірше, не думаю, що Сіті закінчить сезон в топ 4 АПЛ
Перець
Остання гра обняти і плакати 
