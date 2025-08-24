Англия24 августа 2025, 18:10 | Обновлено 24 августа 2025, 18:17
152
0
Обнародован стартовый состав Ман Юнайтед на матч АПЛ против Фулхэма
24 августа в 18:30 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26
24 августа 2025, 18:10 | Обновлено 24 августа 2025, 18:17
152
0
24 августа в 18:30 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.
Фулхэм и Манчестер Юнайтед сыграют на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре нового сезона АПЛ дачники сыграли ничью с Брайтоном (1:1), а Красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала (0:1).
Обнародованы стартовые составы Фулхэма и Ман Юнайтед на матч АПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 16:31 0
Поединок состоится 24 августа и начнется в 20:30 по Киеву
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке
Футбол | 24.08.2025, 03:44
Другие виды | 24.08.2025, 11:00
Футбол | 23.08.2025, 21:02
Комментарии 0
Популярные новости
23.08.2025, 00:02
23.08.2025, 08:43 2
24.08.2025, 10:40
23.08.2025, 16:39 4
23.08.2025, 00:02 2
23.08.2025, 15:14 2
22.08.2025, 21:13
23.08.2025, 11:18 1