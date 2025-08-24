Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 августа 2025, 18:10 | Обновлено 24 августа 2025, 18:17
Обнародован стартовый состав Ман Юнайтед на матч АПЛ против Фулхэма

24 августа в 18:30 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26

Обнародован стартовый состав Ман Юнайтед на матч АПЛ против Фулхэма
ФК Фулхэм

24 августа в 18:30 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.

Фулхэм и Манчестер Юнайтед сыграют на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре нового сезона АПЛ дачники сыграли ничью с Брайтоном (1:1), а Красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала (0:1).

Обнародованы стартовые составы Фулхэма и Ман Юнайтед на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы
