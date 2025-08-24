Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
24 августа 2025, 15:44 | Обновлено 24 августа 2025, 15:46
«Трудно сказать». Маркевич оценил перспективы Довбика в Роме

Мирон Богданович уверяет, что все зависит от тренера и самого игрока

«Трудно сказать». Маркевич оценил перспективы Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич сделал предположение относительно будущего украинского форварда Артема Довбика в римской «Роме».

«Будущее Довбика? Трудно сказать. Всё зависит от футболиста и от наставника «Ромы» Джан Пьеро Гасперини. Если довольствоваться выходами на замену, то, безусловно, нужно уходить.

Довбику необходимо играть, поскольку он находится в расцвете сил, к тому же у форварда есть авторитет в Европе. У него есть голевое чутьё, а сейчас в футболе это редкость. Точно могу сказать: роль запасного Довбику не нужна», – прокомментировал Маркевич.

Мирон Маркевич чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 2
