Италия24 августа 2025, 14:04
Топ-менеджер Ромы встал на защиту Довбика: «Все команды с амбициями...»
Фредерик Массара заговорил о форвардах римского клуба
Спортивный директор римской Ромы Фредерик Массара рассказал о конкуренции Артема Довбика и Эвана Фергюсона в расположении римских «волков».
– Довбик – альтернатива Фергюсону?
– Довбик является центральным нападающим «Ромы», равно как и Фергюсон. Все команды с амбициями должны иметь двух сильных центральных нападающих, – сказал Массара.
Ранее сообщалось, что Рома получила интересное предложение по поводу Довбика
Комментарии 1
ні про що(((
