Топ-менеджер Ромы встал на защиту Довбика: «Все команды с амбициями...»

Спортивный директор римской Ромы Фредерик Массара рассказал о конкуренции Артема Довбика и Эвана Фергюсона в расположении римских «волков».

– Довбик – альтернатива Фергюсону?

– Довбик является центральным нападающим «Ромы», равно как и Фергюсон. Все команды с амбициями должны иметь двух сильных центральных нападающих, – сказал Массара.

Ранее сообщалось, что Рома получила интересное предложение по поводу Довбика