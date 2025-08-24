Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Топ-менеджер Ромы встал на защиту Довбика: «Все команды с амбициями...»

Фредерик Массара заговорил о форвардах римского клуба

Топ-менеджер Ромы встал на защиту Довбика: «Все команды с амбициями...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор римской Ромы Фредерик Массара рассказал о конкуренции Артема Довбика и Эвана Фергюсона в расположении римских «волков».

– Довбик – альтернатива Фергюсону?

– Довбик является центральным нападающим «Ромы», равно как и Фергюсон. Все команды с амбициями должны иметь двух сильных центральных нападающих, – сказал Массара.

Ранее сообщалось, что Рома получила интересное предложение по поводу Довбика

Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
