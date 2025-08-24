Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Не хотела играть его». Свитолина пояснила, почему пропустила микст US Open
US Open
24 августа 2025, 14:02
Элина не хотела выходить на корт против представителей страны 404

«Не хотела играть его». Свитолина пояснила, почему пропустила микст US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему решила не играть в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2025:

«Я не хотела играть этот турнир по личным причинам. Одна из них – это большое количество игроков из страны-агрессора в заявке. Поэтому, мне не хотелось подвергать себя такой возможности играть с ними на этом турнире. Я и так не очень комфортно себя чувствую, зная, что они есть в Туре, не говоря уже о том, что прохожу на постоянной основе терапию на фоне всего, что происходит в нашей стране. Так что для меня это очень некомофортно и перед мейджором мне хотелось бы быть в балансе, насколько это возможно.

Для меня важно заботиться о своем ментальном здоровье, как на корте, так и за ним, и очень не хочется поддаваться моментам, которые меня могут выбить из колеи. Понимаю, что там разыгрывались большие деньги и просто за участие можно было получить, но это не про деньги, это – о внутреннем состоянии».

В миксте US Open сыграл муж Элины – Гаэль Монфис. Француз выступит в одной паре с Наоми Осакой и вылетел в первом раунде. Трофей смешанного парного разряда на американском слэме завоевал итальянский дуэт Сара Эррани / Андреа Вавассори.

По теме:
ЯСТРЕМСКАЯ: С того дня, как я снялась с Цинциннати, я не играла дней шесть
Свитолина опустилась в рейтинге WTA. Какие места у украинок перед US Open?
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина US Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
