«Не хотела играть его». Свитолина пояснила, почему пропустила микст US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему решила не играть в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США 2025:

«Я не хотела играть этот турнир по личным причинам. Одна из них – это большое количество игроков из страны-агрессора в заявке. Поэтому, мне не хотелось подвергать себя такой возможности играть с ними на этом турнире. Я и так не очень комфортно себя чувствую, зная, что они есть в Туре, не говоря уже о том, что прохожу на постоянной основе терапию на фоне всего, что происходит в нашей стране. Так что для меня это очень некомофортно и перед мейджором мне хотелось бы быть в балансе, насколько это возможно.

Для меня важно заботиться о своем ментальном здоровье, как на корте, так и за ним, и очень не хочется поддаваться моментам, которые меня могут выбить из колеи. Понимаю, что там разыгрывались большие деньги и просто за участие можно было получить, но это не про деньги, это – о внутреннем состоянии».

В миксте US Open сыграл муж Элины – Гаэль Монфис. Француз выступит в одной паре с Наоми Осакой и вылетел в первом раунде. Трофей смешанного парного разряда на американском слэме завоевал итальянский дуэт Сара Эррани / Андреа Вавассори.