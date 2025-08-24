Стали известны стартовые составы кубкового матча Куликов-Белка – Кривбасс

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб «Куликов-Белка» и представитель элитного дивизиона «Кривбасс» из Кривого Рога.

Матч начнется на стадионе «Куликов Арена» в 14:00.

Главным арбитром матча назначен Александр Каленов из Хмельницкого

«Куликов-Белка» во Второй лиге после трех туров находится на восьмой строчке в Группе А с активом в четыре очка. "Кривбасс" идет седьмым в Премьер-лиге с шестью очками после трех матчей.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Куликов-Белка: Данкович, Дударенко, Турко, Калинчук, Савошко, Лебеденко, Ничипоренко, Волков, Станкович, Кос

Кривбасс: Кемкин, Боржес, Вилливальд, Араухо, Конате, Юрчец, Твердохлеб, Задерака, Мендоза, Парака, Бар Лин