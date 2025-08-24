Опубликованы стартовые составы на матч Пенуэл – Карпаты в Кубке Украины

В воскресенье, 24 августа, состоится матч между «Пенуелом» и «Карпатами» в 1/32 финала Кубка Украины.

Оба клуба перед игрой договорились провести встречу во Львове на стадионе «Украина», хотя изначально планировалось, что «Пенуел» примет соперника, как обычно, во Владимировке Кировоградской области.

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

За час до стартового свистка тренеры обеих команд представили стартовые составы на кубковое противостояние.

С первых минут в составе «Карпат» выйдут три игрока, которых выбрали фанаты «львов» перед матчем – Илья Квасница, Олег Федор и Диего Паласиос.

Стартовые составы команд на матч «Пенуел» –«Карпаты».