Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Опубликованы стартовые составы на матч Пенуэл – Карпаты в Кубке Украины
Кубок Украины
24 августа 2025, 12:33 | Обновлено 24 августа 2025, 12:35
429
0

Опубликованы стартовые составы на матч Пенуэл – Карпаты в Кубке Украины

Команды встретятся в 1/32 финала турнира

ФК Карпаты

В воскресенье, 24 августа, состоится матч между «Пенуелом» и «Карпатами» в 1/32 финала Кубка Украины.

Оба клуба перед игрой договорились провести встречу во Львове на стадионе «Украина», хотя изначально планировалось, что «Пенуел» примет соперника, как обычно, во Владимировке Кировоградской области.

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

За час до стартового свистка тренеры обеих команд представили стартовые составы на кубковое противостояние.

С первых минут в составе «Карпат» выйдут три игрока, которых выбрали фанаты «львов» перед матчем – Илья Квасница, Олег Федор и Диего Паласиос.

Стартовые составы команд на матч «Пенуел» –«Карпаты».

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
