Опубликованы стартовые составы на матч Пенуэл – Карпаты в Кубке Украины
Команды встретятся в 1/32 финала турнира
В воскресенье, 24 августа, состоится матч между «Пенуелом» и «Карпатами» в 1/32 финала Кубка Украины.
Оба клуба перед игрой договорились провести встречу во Львове на стадионе «Украина», хотя изначально планировалось, что «Пенуел» примет соперника, как обычно, во Владимировке Кировоградской области.
Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.
За час до стартового свистка тренеры обеих команд представили стартовые составы на кубковое противостояние.
С первых минут в составе «Карпат» выйдут три игрока, которых выбрали фанаты «львов» перед матчем – Илья Квасница, Олег Федор и Диего Паласиос.
Стартовые составы команд на матч «Пенуел» –«Карпаты».
