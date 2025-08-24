Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 августа 2025, 09:48 |
Главный тренер Пробоя: «Имели возможность выбить из Кубка ЛНЗ»

Тренер недоволен только результатом

Главный тренер Пробоя: «Имели возможность выбить из Кубка ЛНЗ»
НК Пробой. Владимир Ковалюк

Главный тренер перволигового «Пробоя» Владимир Ковалюк, эксклюзивно для Sport.ua, поделился впечатлениями о поединке 1/32 финала Кубка Украины, в котором городенковцы уступили элитному ЛНЗ – 0:1.

«В последние дни Городенка без преувеличения жила в ожидании этого кубкового противостояния. Тем не менее, «Пробой» пришлось выяснять отношения с одним из лидеров чемпионата УПЛ. Считаю, что поединок надолго запомнится тем около 2000 местных болельщиков, которые после финального свистка благодарили моих подопечных за зрелищную игру. Создалось впечатление, что только я остался недоволен результатом.

Мог ли «Пробой» не проиграть? Думаю, что да, ведь еще при ничейном счете могли выйти вперед, но промахнулись, когда пропустили, также лидер нападения Богдан Оринчак дважды промахнулся из выгодного положения, еще однажды союзником гостей стала перекладина.

Тем не менее, несмотря на поражение с большинством поставленных задач футболисты «Пробоя» справились. Я доверил место в старте нескольким футболистам, у которых было меньше игровой практики и убедился чего они стоят. Опробовали некоторые домашние заготовки, хотя придерживались привычной тактической схемы 4-2-3-1. Но главное, что обогатились ценным опытом с амбициозным соперником, который заточен финишировать в главной группе УПЛ», – сказал коуч.

Ранее главный тренер ФК «Пробий» Владимир Ковалюк поделился эмоциями после поражения своей команды в игре против ЛНЗ в 1/32 финала Кубка Украины.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
