Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо
Украина. Первая лига
24 августа 2025, 09:09 | Обновлено 24 августа 2025, 09:11
580
0

А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо

Анатолий Мисюра пока не спешит что-то говорить

24 августа 2025, 09:09 | Обновлено 24 августа 2025, 09:11
580
0
А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Эпопея с возможным альянсом бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Евгения Хачериди с одесским «Черноморцем» все еще не завершилась. Чтобы узнать, к какому логическому финалу она приближается, Sport.ua обратился с вопросом к генеральному директору клуба Анатолию Мисюре.

– Какова судьба Хачериди и где он сейчас находится?

– В дороге.

По просьбе уточнить, в каком направлении – из Одессы в Киев или из Киева в Одессу, руководитель клуба только добавил: «Пока не будут подписаны соответствующие документы, комментировать что-то не в наших правилах».

А ведь Sport.ua стало известно, что после того, как появилась информация о заинтересованности Александра Кучера в помощи Хачериди, он находится в лагере команды. По крайней мере, в течение нескольких дней, предшествовавших матчу 1/32 финала Кубка Украины с луганской «Зарей», 38-летний ветеран тренировался вместе с «моряками».

Ранее главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Зарей» в кубковом матче.

По теме:
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Рома определилась с футболистом, который должен уйти в ближайшее время
ВИДЕО. Как играет Исаке, который близок к трансферу из Флуминенсе в Шахтер
Евгений Хачериди Анатолий Мисюра Черноморец Одесса инсайд Первая лига Украины трансферы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером

Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 24 августа 2025, 07:15 1
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

20 дней назад команды не договорили

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23.08.2025, 11:18
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
Футбол | 24.08.2025, 08:39
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Бокс | 23.08.2025, 10:08
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
22.08.2025, 20:12 8
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23
Бокс
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50
Бокс
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем