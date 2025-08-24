А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо

Эпопея с возможным альянсом бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Евгения Хачериди с одесским «Черноморцем» все еще не завершилась. Чтобы узнать, к какому логическому финалу она приближается, Sport.ua обратился с вопросом к генеральному директору клуба Анатолию Мисюре.

– Какова судьба Хачериди и где он сейчас находится?

– В дороге.

По просьбе уточнить, в каком направлении – из Одессы в Киев или из Киева в Одессу, руководитель клуба только добавил: «Пока не будут подписаны соответствующие документы, комментировать что-то не в наших правилах».

А ведь Sport.ua стало известно, что после того, как появилась информация о заинтересованности Александра Кучера в помощи Хачериди, он находится в лагере команды. По крайней мере, в течение нескольких дней, предшествовавших матчу 1/32 финала Кубка Украины с луганской «Зарей», 38-летний ветеран тренировался вместе с «моряками».

Ранее главный тренер «Черноморца» прокомментировал победу над «Зарей» в кубковом матче.