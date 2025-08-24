Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футбол или дзюдо? Билодид удивила ответом по поводу Олимпиаду 2028
Украина. Премьер лига
24 августа 2025, 08:58
Дарья не уверенна, что выступит на Олимпиаде в США

ФК Металлист 1925. Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид объяснила, как их удается совмещать футбол и дзюдо. Билодид уже успела дебютировать за женскую команду «Металлиста-1925» на профессиональном уровне.

– Какой у вас сейчас режим тренировок, как вы совмещаете эти два вида спорта? Я так понимаю, что дзюдо – это еще не закрытая для вас страница?

– Нет, не закрыта. Я просто после олимпийских игр еще нигде не выступала. Меня сейчас мотивируют в моей карьере соревнования, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Чемпионат мира в этом году мы пропустили – у нас политическая позиция не ехать туда. Сейчас у нас есть только межсезонные турниры, и больших соревнований нет. Поэтому у меня сейчас такой более лайтовый режим.

Я тренируюсь, поддерживаю форму, у меня сейчас есть время и в футбол поиграть. Я сейчас стараюсь совмещать, потому что до основных соревнований еще очень много времени и пока можно совмещать все.

– То есть, мы вас ждем на следующих Олимпийских играх?

– Посмотрим, это будет через 3 года. Посмотрим. В принципе, да, – сказала Дарья.

Ранее сообщалось, что Билодид поделилась эпическим кадром с Шевченко и Усиком.

Дарья Билодид Металлист 1925 дзюдо Олимпийские игры 2028
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
