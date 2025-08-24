Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Рома определилась с футболистом, который должен уйти в ближайшее время

Лоренцо Пеллегрини необходимо покинуть римский клуб во время летнего трансферного окна

Рома определилась с футболистом, который должен уйти в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Полузащитник итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини вынужден покинуть клуб, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Спортивный директор «волков» Фредерик Массара подтвердил, что клуб не будет продлевать контракт с 29-летним итальянцем и попросил игрока уйти из Рима во время летнего трансферного окна.

«Как только я прибыл в клуб, я сообщил Пеллегрини и его агенту о своем намерении не продлевать с ним контракт.

Мы не хотим терять игрока бесплатно, поэтому готовы выставить его на трансфер. В любом случае он должен уйти. Сейчас мы проверяем, есть ли для него какие-либо варианты для продолжения карьеры. У нас осталось восемь дней, чтобы продать его», – сообщил Массара.

Пеллегрини перебрался в Рим в 2017 году из «Сассуоло». В прошлом сезоне 29-летний полузащитник провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Николай Титюк Источник: RomaPress
