24 августа 2025, 04:11
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд

Эрлинг Холанд купил первый Ferrari в своей жизни

Instagram. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд приехал на тренировку «Манчестер Сити» на новом Ferrari стоимостью 350 000 фунтов.

25-летний норвежец прибыл на тренировку с размахом – на ультрамощном Ferrari 12Cilindri, который называют «чистейшим выражением духа Ferrari».

Двигатель V12 выдаёт 830 л.с., разгон до 60 миль в час занимает меньше трех секунд, а максимальная скорость достигает 211 миль в час.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно подписав 10-летний контракт, Холанд пополнил свой автопарк до стоимости 1,5 млн фунтов. В нем уже есть Porsche 911 GT3 за 160 000 фунтов, Aston Martin DBX 707 за 350 000, Rolls-Royce Cullinan за 300 000, Range Rover Sport и Audi RS6 Avant по 120 000, Mercedes-AMG GLE Coupe за 90 000, а также огромный пикап F150 Shelby.

Новый Ferrari стал самым дорогим автомобилем в коллекции звезды «Сити».

Источник: The Sun
