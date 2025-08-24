ВИДЕО. Синчук забил дебютный гол в MLS в составе «Клуб де Фут Монреаль»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
24 августа 2025, 03:17 | Обновлено 24 августа 2025, 03:18
Украинский вингер отправил мяч в ворота «Остина» уже на десятой минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

В ночь на 24 августа проходит матч Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Клуб де Фут Монреаль» и «Остин».

На 10-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару от 19-летнего украинского вингера Геннадия Синчука, который забил дебютный гол в лиге после перехода в команду.

Стоит отметить, что в составе «Остина» также выступает украинец – защитник Александр Сваток.

Синчук перебрался в MLS из харьковского «Металлиста» в январе 2025 года за 3,40 млн евро. В местном чемпионате вингер провел девять матчей, однако до этого момента не забивал за клуб из Монреаля.

ВИДЕО. Дебютный гол Геннадия Синчука за «Клуб де Фут Монреаль» в MLS

Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Остин (MLS) Геннадий Синчук Александр Сваток видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
