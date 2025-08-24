ВИДЕО. Синчук забил дебютный гол в MLS в составе «Клуб де Фут Монреаль»
Украинский вингер отправил мяч в ворота «Остина» уже на десятой минуте матча
В ночь на 24 августа проходит матч Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Клуб де Фут Монреаль» и «Остин».
На 10-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару от 19-летнего украинского вингера Геннадия Синчука, который забил дебютный гол в лиге после перехода в команду.
Стоит отметить, что в составе «Остина» также выступает украинец – защитник Александр Сваток.
Синчук перебрался в MLS из харьковского «Металлиста» в январе 2025 года за 3,40 млн евро. В местном чемпионате вингер провел девять матчей, однако до этого момента не забивал за клуб из Монреаля.
ВИДЕО. Дебютный гол Геннадия Синчука за «Клуб де Фут Монреаль» в MLS
Hennadii Synchuk's first MLS goal is a beauty 🔥— Major League Soccer (@MLS) August 23, 2025
📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/WzRz83KmVa pic.twitter.com/OyUQYZ5Xq4
