ВИДЕО. Синчук забил дебютный гол в MLS в составе «Клуб де Фут Монреаль»

В ночь на 24 августа проходит матч Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Клуб де Фут Монреаль» и «Остин».

На 10-й минуте хозяева вышли вперед благодаря точному удару от 19-летнего украинского вингера Геннадия Синчука, который забил дебютный гол в лиге после перехода в команду.

Стоит отметить, что в составе «Остина» также выступает украинец – защитник Александр Сваток.

Синчук перебрался в MLS из харьковского «Металлиста» в январе 2025 года за 3,40 млн евро. В местном чемпионате вингер провел девять матчей, однако до этого момента не забивал за клуб из Монреаля.

ВИДЕО. Дебютный гол Геннадия Синчука за «Клуб де Фут Монреаль» в MLS