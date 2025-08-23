ВИДЕО. Пальинья забил свой первый гол за Тоттенхэм
Произошло это в матче АПЛ против «Манчестер Сити»
Португальский новичок «Тоттенгема» Жоау Пальинья отличился своим первым забитым мячом в составе английского клуба.
23 августа на «Этихаде» состоялся матч 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. За «шпор» по одному мячу забили Бреннан Джонсон и Пальинья.
Для португальского хавбека это был лишь третий матч в составе новой команды.
Всего на клубном уровне Жоау принял участие в 346 поединках, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.
ВИДЕО. Гол Жоау Паллиньи в ворота Ман Сити
