ВИДЕО. Пальинья забил свой первый гол за Тоттенхэм

Португальский новичок «Тоттенгема» Жоау Пальинья отличился своим первым забитым мячом в составе английского клуба.

23 августа на «Этихаде» состоялся матч 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. За «шпор» по одному мячу забили Бреннан Джонсон и Пальинья.

Для португальского хавбека это был лишь третий матч в составе новой команды.

Всего на клубном уровне Жоау принял участие в 346 поединках, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.

ВИДЕО. Гол Жоау Паллиньи в ворота Ман Сити