  4. Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
Лига конференций
23 августа 2025, 17:40 | Обновлено 23 августа 2025, 18:04
Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»

Бабенко оценил игру в Лиге конференций

Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
ФК Полесье

Хавбек Полесья Руслан Бабенко отметил уровень игроков Фиорентины, которые в матче квалификации Лиги конференции выиграли со счетом 3:0, хотя у житомирской команды были свои шансы.

«Де Хеа, конечно, невероятно сыграл, когда и Филиппов бил, и Гайдучик. Тут вопрос фарта тоже сыграл. Кудрик отбил удар – мяч в штангу попал и этот рикошет. Получили холодный душ. Но что уже сейчас жаловаться. Есть то, что есть. У Кина я забрал мяч, но он ему в колено попал и прямо на ход».

«У нас был план – никакого антифутбола. Играть в свой футбол. Возможно, был пенальти на Назаренко. У них, конечно, другой уровень. Если создают, то уже забивают», – сказал Бабенко.

Полесье Житомир Руслан Бабенко Фиорентина Лига конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
-  у вас є план?
- ви цікавитесь чи пропонуєте?
Ответить
0
Перець
Є у вас план містер Фікс, у мене 100 планів
Ответить
0
kadaad .
У них был план выкурить план.......
Ответить
0
іван гомонай
у вас був план???????????????????????? казки не розказуй! ваша недозграя нерозуміла в що грають Фіалки....................... план у нього був......................... казкарь Дід Панас Ганьба!
Ответить
0
Saar
Італія є Італія.
Ответить
0
