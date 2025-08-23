Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»

Хавбек Полесья Руслан Бабенко отметил уровень игроков Фиорентины, которые в матче квалификации Лиги конференции выиграли со счетом 3:0, хотя у житомирской команды были свои шансы.

«Де Хеа, конечно, невероятно сыграл, когда и Филиппов бил, и Гайдучик. Тут вопрос фарта тоже сыграл. Кудрик отбил удар – мяч в штангу попал и этот рикошет. Получили холодный душ. Но что уже сейчас жаловаться. Есть то, что есть. У Кина я забрал мяч, но он ему в колено попал и прямо на ход».

«У нас был план – никакого антифутбола. Играть в свой футбол. Возможно, был пенальти на Назаренко. У них, конечно, другой уровень. Если создают, то уже забивают», – сказал Бабенко.