Игроки из Европы в сумме стоят почти 40 млрд евро

Портал Transfermarkt опубликовал очень интересную информацию об общей рыночной стоимости всех игроков с каждого континента.

Рекордсменом, конечно, является Европа, игроки (42 151) которой в сумме стоят почти 40 млрд евро.

Второй в рейтинге идет Южная Америка (12 111).

Суммарная рыночная стоимость игроков с каждого континента

39,27 млрд евро – Европа (42 151)

11,46 млрд евро – Южная Америка (12 111)

6,41 млрд евро – Африка (8 819)

2,68 млрд евро – Азия (12 999)

2,46 млрд евро – Северная Америка (4 253)

246 млн евро – Австралия и Океания (1 382)

* В скобках – количество игроков с рыночной стоимостью