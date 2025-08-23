Другие новости23 августа 2025, 14:15 |
Игроки из Европы в сумме стоят почти 40 млрд евро
Сколько стоят футболисты с других континентов?
23 августа 2025, 14:15 |
Портал Transfermarkt опубликовал очень интересную информацию об общей рыночной стоимости всех игроков с каждого континента.
Рекордсменом, конечно, является Европа, игроки (42 151) которой в сумме стоят почти 40 млрд евро.
Второй в рейтинге идет Южная Америка (12 111).
Суммарная рыночная стоимость игроков с каждого континента
- 39,27 млрд евро – Европа (42 151)
- 11,46 млрд евро – Южная Америка (12 111)
- 6,41 млрд евро – Африка (8 819)
- 2,68 млрд евро – Азия (12 999)
- 2,46 млрд евро – Северная Америка (4 253)
- 246 млн евро – Австралия и Океания (1 382)
* В скобках – количество игроков с рыночной стоимостью
Representing the continent on Transfermarkt 🤑 pic.twitter.com/LKn6y6g1NF— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 22, 2025
