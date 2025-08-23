Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки из Европы в сумме стоят почти 40 млрд евро
Другие новости
23 августа 2025, 14:15 |
127
0

Игроки из Европы в сумме стоят почти 40 млрд евро

Сколько стоят футболисты с других континентов?

23 августа 2025, 14:15 |
127
0
Игроки из Европы в сумме стоят почти 40 млрд евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt опубликовал очень интересную информацию об общей рыночной стоимости всех игроков с каждого континента.

Рекордсменом, конечно, является Европа, игроки (42 151) которой в сумме стоят почти 40 млрд евро.

Второй в рейтинге идет Южная Америка (12 111).

Суммарная рыночная стоимость игроков с каждого континента

  • 39,27 млрд евро – Европа (42 151)
  • 11,46 млрд евро – Южная Америка (12 111)
  • 6,41 млрд евро – Африка (8 819)
  • 2,68 млрд евро – Азия (12 999)
  • 2,46 млрд евро – Северная Америка (4 253)
  • 246 млн евро – Австралия и Океания (1 382)

* В скобках – количество игроков с рыночной стоимостью

По теме:
Ренату Вейга стал вторым самым дорогим трансфером Вильярреала
4 из 20 клубов АПЛ обновили рекорд трансферных расходов за один сезон
Родригес и Гутьеррес вошли в топ-10 самых дорогих испанцев Серии А
Transfermarkt финансы статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер: «Игроки Динамо ошибаются в защите, в центре поля и атаке»
Футбол | 23 августа 2025, 13:40 2
Известный тренер: «Игроки Динамо ошибаются в защите, в центре поля и атаке»
Известный тренер: «Игроки Динамо ошибаются в защите, в центре поля и атаке»

Виталий Кварцяный оценил результат чемпионов Украины в квалификации Лиги Европы

С голом любителей. Полтава одержала разгромную победу в Кубке Украины
Футбол | 23 августа 2025, 13:58 0
С голом любителей. Полтава одержала разгромную победу в Кубке Украины
С голом любителей. Полтава одержала разгромную победу в Кубке Украины

Матч против «IRON» закончился со счетом 5:1

Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Футбол | 22.08.2025, 14:21
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Футбол | 22.08.2025, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 33
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем