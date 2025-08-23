Манчестер Сити – Тоттенхэм. Стартовые составы на игру

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенгем».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Перед началом поединком тренеры обеих команд назвали стартовые составы на игру.

Стартовые составы на игру Манчестер Сити – Тоттенгем: