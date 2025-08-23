Манчестер Сити – Тоттенхэм. Стартовые составы на игру
Матч 2-го тура АПЛ начнется в 14:30 по Киеву
В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенгем».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Перед началом поединком тренеры обеих команд назвали стартовые составы на игру.
Стартовые составы на игру Манчестер Сити – Тоттенгем:
Así sale el equipo ante Spurs 🚨 pic.twitter.com/tiLQyDhdmc— Manchester City (@ManCityES) August 23, 2025
Your Spurs side 🖤— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2025
🔢 @krakenfx pic.twitter.com/kzK36I93LT
