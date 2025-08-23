Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Тоттенхэм. Стартовые составы на игру
Англия
23 августа 2025, 14:16 |
Матч 2-го тура АПЛ начнется в 14:30 по Киеву

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Стартовые составы на игру
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенгем».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Перед началом поединком тренеры обеих команд назвали стартовые составы на игру.

Стартовые составы на игру Манчестер Сити – Тоттенгем:

По теме:
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Гвардиола намекнул на трансфер звезды. Ему уже нашли замену
Английский клуб, который попал в еврокубки, уволит главного тренера
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм стартовые составы
Дмитрий Вус Sport.ua
