Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фазенда – Металлург Запорожье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
23 августа 2025, 13:02 |
24
0

Фазенда – Металлург Запорожье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины

23 августа 2025, 13:02 |
24
0
Фазенда – Металлург Запорожье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Металлург

В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.

Команды играют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Фазенда – Металлург Запорожье – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Олимпия – Вильхивцы. Видео голов и обзор матча Кубка Украины (обновляется)
Пробой и ЛНЗ определялись с составами на матч 1/32 Кубка Украины
Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Металлург Запорожье Кубок Украины по футболу Фазенда Черновцы видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23 августа 2025, 08:22 1
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби

Артем осудил фол от Вивчаренко

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
Футбол | 23 августа 2025, 10:55 0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ

К испанском клубу присоединился Алекс Морено

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 22.08.2025, 20:57
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Футбол | 23.08.2025, 05:59
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
22.08.2025, 06:47
Теннис
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 14
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем