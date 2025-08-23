В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.

Команды играют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Фазенда – Металлург Запорожье – 0:0 (обновляется)

Гол: