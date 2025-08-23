Кубок Украины23 августа 2025, 13:02 |
24
0
Фазенда – Металлург Запорожье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины
23 августа 2025, 13:02 |
24
0
В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.
Команды играют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины по футболу. 1/32 финала
Фазенда – Металлург Запорожье – 0:0 (обновляется)
Гол:
