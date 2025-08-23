Англия23 августа 2025, 16:15 |
13
0
Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 17:00 по Киеву матч АПЛ
23 августа 2025, 16:15 |
13
0
В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Астон Вилла».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Астон ВиллаСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2025, 08:43 0
Артем похвастался собственным мастерством
Бокс | 23 августа 2025, 12:23 5
Алина не верит в потенциальный бой Усика и Итаумы
Футбол | 23.08.2025, 16:12
Футбол | 22.08.2025, 20:57
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Комментарии 0
Популярные новости
22.08.2025, 00:01
22.08.2025, 05:56 2
21.08.2025, 20:14
23.08.2025, 07:17 21
21.08.2025, 19:24 8
22.08.2025, 11:32 111
21.08.2025, 23:10 150
23.08.2025, 00:02