Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
23 августа 2025, 16:15 |
13
0

Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 17:00 по Киеву матч АПЛ

23 августа 2025, 16:15 |
13
0
Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Астон Вилла
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Брентфорд – Астон Вилла
Помог Забарный. Борнмут провел рекордное трансферное лето на 230 млн
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Брентфорд Астон Вилла Егор Ярмолюк
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Футбол | 23 августа 2025, 08:43 0
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо

Артем похвастался собственным мастерством

Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Бокс | 23 августа 2025, 12:23 5
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»

Алина не верит в потенциальный бой Усика и Итаумы

Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 пен). Как били пенальти? Видео голов и обзор
Футбол | 23.08.2025, 16:12
Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 пен). Как били пенальти? Видео голов и обзор
Олимпия – Вильхивцы – 1:1 (3:1 пен). Как били пенальти? Видео голов и обзор
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 22.08.2025, 20:57
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Ротань стремится подписать в Полесье игрока сборной Украины из Шахтера
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем