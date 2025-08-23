Экс-голкипер Динамо: «Киевлян критикуют все, кому не лень»

Бывший голкипер киевского «Динамо» Владимир Цыткин поделился эмоциями после поражения киевского «Динамо» от Маккаби (1:3) в квалификации Лиги Европы. Специалист разочарован игрой киевлян.

– После поражения «Динамо» в первом матче квалификации Лиги Европы от «Маккаби» – 1:3 киевлян критикуют все кому не лень. Я не буду этого делать, потому что нужно быть внутри команды, чтобы иметь исчерпывающую информацию почему подопечные Александра Шовковского с каждым поединком регрессируют.

– Тогда уточните, что по вашему мнению может помочь киевлянам одержать верх в противостоянии с тель-авивцами и пройти дальше?

– Говорят, что надежда умирает последней, поэтому мотивация динамовцев должна быть соответствующая. Очень многое будет зависеть от того, откроют ли киевляне в Люблине счет в дебюте. Это помогло бы сразу вернуть интригу. Иначе с каждой атакой шансы будут уменьшаться.

Что нужно для быстрого гола? С первых минут активно прессинговать, а не заниматься имитацией, как в Сербии, быть агрессивными в отборе. Во-вторых, динамовцам следует все делать гораздо быстрее. Приходится констатировать, что если раньше было немало вопросов организации игры в обороне, то теперь резко притормозили и игроки линии атаки.

Хотя именно их результативность может кардинально изменить ситуацию в Люблине в этой паре. Хотя, конечно, фаворит – «Маккаби», два мяча преимущества - серьезный гандикап, тем более, что и израильтяне постараются удивить домашними заготовками, а выбегать в контратаку они и так умеют, – сказал Владимир.