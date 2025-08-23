Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-голкипер Динамо: «Киевлян критикуют все, кому не лень»
Лига Европы
23 августа 2025, 09:26 | Обновлено 23 августа 2025, 10:27
924
0

Экс-голкипер Динамо: «Киевлян критикуют все, кому не лень»

Владимир Цыткин верит в успех подопечных Александра Шовковского

23 августа 2025, 09:26 | Обновлено 23 августа 2025, 10:27
924
0
Экс-голкипер Динамо: «Киевлян критикуют все, кому не лень»
Instagram. Владимир Цыткин

Бывший голкипер киевского «Динамо» Владимир Цыткин поделился эмоциями после поражения киевского «Динамо» от Маккаби (1:3) в квалификации Лиги Европы. Специалист разочарован игрой киевлян.

– После поражения «Динамо» в первом матче квалификации Лиги Европы от «Маккаби» – 1:3 киевлян критикуют все кому не лень. Я не буду этого делать, потому что нужно быть внутри команды, чтобы иметь исчерпывающую информацию почему подопечные Александра Шовковского с каждым поединком регрессируют.

– Тогда уточните, что по вашему мнению может помочь киевлянам одержать верх в противостоянии с тель-авивцами и пройти дальше?

– Говорят, что надежда умирает последней, поэтому мотивация динамовцев должна быть соответствующая. Очень многое будет зависеть от того, откроют ли киевляне в Люблине счет в дебюте. Это помогло бы сразу вернуть интригу. Иначе с каждой атакой шансы будут уменьшаться.

Что нужно для быстрого гола? С первых минут активно прессинговать, а не заниматься имитацией, как в Сербии, быть агрессивными в отборе. Во-вторых, динамовцам следует все делать гораздо быстрее. Приходится констатировать, что если раньше было немало вопросов организации игры в обороне, то теперь резко притормозили и игроки линии атаки.

Хотя именно их результативность может кардинально изменить ситуацию в Люблине в этой паре. Хотя, конечно, фаворит – «Маккаби», два мяча преимущества - серьезный гандикап, тем более, что и израильтяне постараются удивить домашними заготовками, а выбегать в контратаку они и так умеют, – сказал Владимир.

По теме:
Экс-голкипер Динамо: «Еврокубки? Тревожно за сборную Украины»
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Конфликт Ярмоленко и Шовковского. Что случилось на тренировке Динамо?
Владимир Цыткин Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22 августа 2025, 20:12 8
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста

22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины

Кубковые сенсации, Дорощук выиграл этап БЛ, золотые медали Лузан и Шеремета
Футбол | 23 августа 2025, 09:23 0
Кубковые сенсации, Дорощук выиграл этап БЛ, золотые медали Лузан и Шеремета
Кубковые сенсации, Дорощук выиграл этап БЛ, золотые медали Лузан и Шеремета

Главные новости за 22 августа на Sport.ua

«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 11:21
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Футбол | 22.08.2025, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
Юлиан Бойко сыграет с Ронни О'Салливаном в квалификации Grand Prix в Китае
Снукер | 23.08.2025, 07:51
Юлиан Бойко сыграет с Ронни О'Салливаном в квалификации Grand Prix в Китае
Юлиан Бойко сыграет с Ронни О'Салливаном в квалификации Grand Prix в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 22
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Украина стартует на женском ЧМ по волейболу. Матчи, состав и результаты
Украина стартует на женском ЧМ по волейболу. Матчи, состав и результаты
22.08.2025, 08:25
Волейбол
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»
21.08.2025, 22:44
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем