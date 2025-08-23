Симон ЗОМ: «Когда остались в меньшинстве против Полесья, стало сложнее»

Полузащитник Фиорентины Симон Зом рассказал о первом матче Q4 Лиги конференций УЕФА против житомирского «Полесья» в словацком Прешове (3:0):

– Фиорентина вышла на поле с очень хорошим настроением. Насколько это было важно?

– Да, я тоже так думаю. Для нас было важно хорошо начать сезон, и я доволен стартом.

– Ты быстро влился в игру и уверенно действовал после выхода на поле.

– Да, я очень доволен началом, но моя цель – продолжать в том же духе. Для меня самое важное – помогать команде, и это моя главная цель.

– Мы видели отличные комбинации между линиями. Это, безусловно, повод для гордости за вашу игру.

– Да, особенно в первом тайме. Во втором тайме, когда мы остались в меньшинстве, было немного сложнее, но мы готовились к этому на тренировках, и сегодня нам удалось хорошо сыграть на поле.

– Несмотря на то, что у вас был игрок меньше, вы продолжали доминировать и даже забили третий гол.

– Да, это самое главное. 3:0 – хороший результат, и сейчас мы готовимся ко второй игре на следующей неделе.

– Последний вопрос: матч завершился, скоро будет игра чемпионата против Кальяри. Как планируете восстановление?

– Сейчас мы хорошо восстановимся, это очень важно. Потом начнется Серия А, это очень важная игра для нас, и мы хотим отдать все на поле.