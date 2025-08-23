Бенфика, Бешикташ и Хайдук держат зрительские рекорды евросезона

Завершилась очередная еврокубковая неделя.

Выделим по три самых посещаемых матча каждого из турниров по состоянию на 22 августа.

Топ-3 самых посещаемых матчей Лиги чемпионов 2025/26:

64 511: Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция)

56 182: Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан)

49 548: Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Топ-3 самых посещаемых матчей Лиги Европы 2025/26:

31 739: Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)

25 443: Лех (Польша) – Генк (Бельгия)

24 000: Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция)

Топ-3 самых посещаемых матчей Лиги конференций 2025/26:

31 652: Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания)

30 086: Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)

29 930: Левски (Болгария) – АЗ (Нидерланды)