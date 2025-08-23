Бенфика, Бешикташ и Хайдук держат зрительские рекорды евросезона
Подведем промежуточные итоги посещаемости матчей еврокубков
Завершилась очередная еврокубковая неделя.
Выделим по три самых посещаемых матча каждого из турниров по состоянию на 22 августа.
Топ-3 самых посещаемых матчей Лиги чемпионов 2025/26:
- 64 511: Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция)
- 56 182: Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан)
- 49 548: Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
Топ-3 самых посещаемых матчей Лиги Европы 2025/26:
- 31 739: Бешикташ (Турция) – Шахтер (Украина)
- 25 443: Лех (Польша) – Генк (Бельгия)
- 24 000: Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция)
Топ-3 самых посещаемых матчей Лиги конференций 2025/26:
- 31 652: Хайдук (Хорватия) – Динамо (Албания)
- 30 086: Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)
- 29 930: Левски (Болгария) – АЗ (Нидерланды)
🏟️ Most attended matches per competition (as of 22 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 22, 2025
🔵 Champions League:
64,511 🇵🇹 Benfica - 🇫🇷 Nice
56,182 🏴 Celtic - 🇰🇿 Kairat
49,548 🏴 Rangers - 🇬🇷 Panathinaikos
🟠 Europa League:
31,739 🇹🇷 Beşiktaş - 🇺🇦 Shakhtar
25,443 🇵🇱 Lech Poznan - 🇧🇪 Genk
24,000 🇬🇷…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт считает, что Ярмоленко никогда не был выносливым
О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»