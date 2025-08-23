Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Этого никогда не было». В Италии сообщили важные новости по поводу Довбика
Италия
23 августа 2025, 01:14 | Обновлено 23 августа 2025, 01:16
497
0

«Этого никогда не было». В Италии сообщили важные новости по поводу Довбика

Альфредо Педулла опроверг информацию о предложении от Наполи

23 августа 2025, 01:14 | Обновлено 23 августа 2025, 01:16
497
0
«Этого никогда не было». В Италии сообщили важные новости по поводу Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Альфредо Педулла заявил, что «Наполи» не делал предложения украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику:

«Довбик есть в списках «Наполи», но он пока не в тренде. Хочу отметить, что «Наполи» никогда не предлагал Довбику 3 млн евро в год с возможным пятилетним контрактом с опцией продления еще на сезон. Этого не было.

«Наполи» включил Довбика в шорт-лист поиска нападающих. Подтверждаю, что им также нравится Николас Джексон, но его цена очень высокая. В настоящий момент «Наполи» сосредоточен исключительно на Расмусе Хойлунде», – цитирует Педуллу CalcioNapoli24.

По теме:
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Супрягой. Дебютант УПЛ подписал юного украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что защитник отдан в аренду в Турцию
Рома Рим трансферы Наполи Артем Довбик трансферы Серии A Николас Джексон Расмус Хойлунд Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 22 августа 2025, 22:32 8
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной

Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым

Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22 августа 2025, 05:56 1
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»

Наставник Шахтера коротко прокомментировал травму Невертона в матче с Серветтом (1:1)

Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Футбол | 22.08.2025, 07:58
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Известный эксперт разнес Динамо за поражение против Маккаби: «Унижение»
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:46
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
ВИДЕО. Лукас Пакета забил супергол в ворота Челси из ситуации с xG = 0.01
Футбол | 23.08.2025, 01:53
ВИДЕО. Лукас Пакета забил супергол в ворота Челси из ситуации с xG = 0.01
ВИДЕО. Лукас Пакета забил супергол в ворота Челси из ситуации с xG = 0.01
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 13
Футбол
Джозеф Паркер назвал истинную причину поражения Дюбуа от Усика
Джозеф Паркер назвал истинную причину поражения Дюбуа от Усика
21.08.2025, 04:18
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем