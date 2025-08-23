«Этого никогда не было». В Италии сообщили важные новости по поводу Довбика

Итальянский журналист Альфредо Педулла заявил, что «Наполи» не делал предложения украинскому форварду «Ромы» Артему Довбику:

«Довбик есть в списках «Наполи», но он пока не в тренде. Хочу отметить, что «Наполи» никогда не предлагал Довбику 3 млн евро в год с возможным пятилетним контрактом с опцией продления еще на сезон. Этого не было.

«Наполи» включил Довбика в шорт-лист поиска нападающих. Подтверждаю, что им также нравится Николас Джексон, но его цена очень высокая. В настоящий момент «Наполи» сосредоточен исключительно на Расмусе Хойлунде», – цитирует Педуллу CalcioNapoli24.