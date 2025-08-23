Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко получил угрозы, если перейдет в этот клуб. Трансфер сорвался
Англия
23 августа 2025, 23:14
Александром интересовал «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко мог этим летом покинуть «Арсенал».

По информации турецких СМИ, Александр был близок к переходу в «Фенербахче» – этот трансфер был согласован почти на 100%.

Однако в итоге переход украинца был сорван. Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов, обнародовав недавно пост о поддержке Израиля. Именно это насторожило руководство турков.

Кроме того, сам украинец передумал переходить, ведь получал множество сообщений от арабов.

В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Перший Серед Рівних
А араби до Туреччини яке відношення мають?
