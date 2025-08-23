Зинченко получил угрозы, если перейдет в этот клуб. Трансфер сорвался
Александром интересовал «Фенербахче»
Футболист сборной Украины Александр Зинченко мог этим летом покинуть «Арсенал».
По информации турецких СМИ, Александр был близок к переходу в «Фенербахче» – этот трансфер был согласован почти на 100%.
Однако в итоге переход украинца был сорван. Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов, обнародовав недавно пост о поддержке Израиля. Именно это насторожило руководство турков.
Кроме того, сам украинец передумал переходить, ведь получал множество сообщений от арабов.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
