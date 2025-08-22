Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что Супряга арендован Эпицентром
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 22:15 | Обновлено 22 августа 2025, 22:56
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что Супряга арендован Эпицентром

Арендное соглашение будет действовать до конца сезона УПЛ 2025/26

ФК Динамо. Владислав Супряга

Киевское «Динамо» сообщило, что 25-летний форвард Владислав Супряга отправился в «Эпицентр» на правах аренды.

Арендное соглашение между клубами будет действовать до завершения сезона УПЛ 2025/26.

В текущем сезоне Супряга сыграл один матч за киевлян, проведя на поле 45 минут в домашней игре квалификации Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс» (3:0).

Большую часть прошлого сезона динамовский форвард выступал на правах аренды за «Зарю». Он сыграл 9 матчей в чемпионате Украины и 1 игру Кубка.

Также он принял участие в 5 матчах «Динамо» в начале сезона 2024/25 (2 игры в УПЛ и 3 поединка в квалификации Лиги чемпионов).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Супрягой. Дебютант УПЛ подписал юного украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что защитник отдан в аренду в Турцию
Усиление Колоса. Украинский клуб подпишет форварда из чемпионата Франции
Динамо Киев трансферы аренда игрока трансферы УПЛ Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский
