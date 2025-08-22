ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило, что Супряга арендован Эпицентром
Арендное соглашение будет действовать до конца сезона УПЛ 2025/26
Киевское «Динамо» сообщило, что 25-летний форвард Владислав Супряга отправился в «Эпицентр» на правах аренды.
Арендное соглашение между клубами будет действовать до завершения сезона УПЛ 2025/26.
В текущем сезоне Супряга сыграл один матч за киевлян, проведя на поле 45 минут в домашней игре квалификации Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс» (3:0).
Большую часть прошлого сезона динамовский форвард выступал на правах аренды за «Зарю». Он сыграл 9 матчей в чемпионате Украины и 1 игру Кубка.
Также он принял участие в 5 матчах «Динамо» в начале сезона 2024/25 (2 игры в УПЛ и 3 поединка в квалификации Лиги чемпионов).
