ФОТО. Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Забарного
Украинский защитник заявлен в резервном составе на матч с Анже
Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды ПСЖ и Анже встречаются на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.
Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Ильи Забарного и Луки Шевалье, другого новичка ПСЖ.
На баннере написано: Bienvenue Chevalier, Zabarnyi (Добро пожаловать, Шевалье, Забарный).
Украинец дебютировал за ПСЖ в 1-м туре неделей ранее в игре с Нантом (1:0) и получил хорошую прессу.
ФОТО. Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Забарного
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер открыто сообщил, что не рассчитывает на Дани Себальоса
О переходе Александра Сироты объявил «Коджаэлиспор»