Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды ПСЖ и Анже встречаются на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.

Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Ильи Забарного и Луки Шевалье, другого новичка ПСЖ.

На баннере написано: Bienvenue Chevalier, Zabarnyi (Добро пожаловать, Шевалье, Забарный).

Украинец дебютировал за ПСЖ в 1-м туре неделей ранее в игре с Нантом (1:0) и получил хорошую прессу.

ФОТО. Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Забарного