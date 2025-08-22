Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
22 августа 2025, 22:34 | Обновлено 22 августа 2025, 22:39
ФОТО. Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Забарного

Украинский защитник заявлен в резервном составе на матч с Анже

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 августа проходит матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды ПСЖ и Анже встречаются на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.

Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Ильи Забарного и Луки Шевалье, другого новичка ПСЖ.

На баннере написано: Bienvenue Chevalier, Zabarnyi (Добро пожаловать, Шевалье, Забарный).

Украинец дебютировал за ПСЖ в 1-м туре неделей ранее в игре с Нантом (1:0) и получил хорошую прессу.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
