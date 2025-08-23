Лига, где у всех проблемы. Прогнозы на сезон Серии А

Николо Скира – неплохой инсайдер. Обычно не врет. Но на днях выдал главный перл межсезонья. Либо это худший инсайд лета, либо боссы «Ромы» – худшие в Европе. Либо одно, либо другое. Третьего варианта нет. Так вот, написал, что римляне предложили Довбика «Аталанте». Если вдруг кто-то не понял уровня безумия, то объясню. Раньери критиковал Артема в прошлом сезоне за то, что тот плохо и мало двигается. Пришел новый тренер Гасперини и сразу попросил взять Фергюсона – форварда, который забил 1 (один!) гол в прошлом сезоне АПЛ, зато хорошо работает в прессинге, то есть лучше двигается. Гаспу Довбик не подходит, просто не тот типаж. А новый тренер «Аталанты» – Юрич, у которого те же ценности, что и у Гасперини, то есть нужно движение от форвардов. Он его ученик, был его помощником, в Бергамо его считают преемником итальянского алленаторе. Зачем ему Артем? Непонятно. Более глупой новости за все лето не читал.

А в течение лета я читал немало. В частности – о чемпионате Италии. Достаточно, чтобы иметь возможность прогнозировать турнирную таблицу лиги в конце сезона. Она будет ближе к финалу текста, а до неё – точечные прогнозы на судьбу некоторых команд и личностей. Где-то даже букмекерские коэффициенты подкину.

Наполи выиграет титул, кф. 2.63

Как по мне, здесь без интриги. Очень редко в Европе бывает так, что команда без лучшего состава в лиге выглядит столь явным фаворитом. На днях «Наполи» потерял Лукаку. Проблема? Проблема. Но есть форвард Лукка, которого взяли чуть раньше. Тот же профиль, да еще и рост 201 см. Идеально подходит Конте. Не гарантирует такого качества, как Ромелу, но ты и не пригласишь к себе столь же полезного игрока, который был бы готов быть запасным всегда. Поэтому Лукка – топ-опция как альтернатива бельгийцу на скамейке. И доказательство, что «Наполи» провел топовую летнюю трансферную кампанию. Потому что оказался готов даже к такому развитию событий. Кроме Лукки, пришли Де Брюйне, Ланг, Бейкема, Милинкович-Савич и другие. Но это все неважно. Важно то, что «Наполи» выиграл предыдущий титул со значительно худшим составом, более короткой скамейкой запасных и более сильным конкурентом. Почему он не должен победить сейчас?

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте дает установку Кевину Де Брюйне (слева)

Давайте кратко пройдемся по конкурентам. «Интер» сменил Индзаги на Киву. Предыдущий тренер – точно сильнее и опытнее. Новый почти не успел поработать главным, а на КЧМ зарекомендовал себя как специалист с простыми идеями (кроссы, кроссы, КРОССЫ!). Не то чтобы проще – хуже, но это не размен уровня Клопп-Слот. Цель та же: взять лучшее от предшественника и добавить своего. Но там эту задачу решал тренер-победитель, а здесь – человек, который «Парму» только что тренировал. Другой уровень. Да и чемпионской команды в Англии год назад не было, а в Италии есть. «Милан» ставит на Аллегри, и это неплохо – но Макс никогда не был тем, кто прыгает выше головы. Какой у тебя состав по качеству, такую строчку ты и займешь с этим алленаторе. У «Милана», как вы понимаете, не самый лучший состав. В «Ювентусе» не верят в Тудора: продолжили сотрудничество, но не взяли тому футболистов. Так титулы не выигрываются.

Милан финиширует в топ-4, кф. 1.57

Ювентус финиширует в топ-4, кф. 1.57

Признаюсь уже на этом этапе. Я несколько разочарован Серией А еще до ее старта. Когда я формировал майскую таблицу чемпионата, то мне приходилось выбирать не по принципу «кто лучше?», а думать по шаблону «вот у этих все плохо, у этих плохо, у этих еще хуже – значит, вот такие-то, которые не навредили себе летом, будут выше». Я осознаю, что у многих команд в лиге сезон перестройки и, если все пойдет хорошо, через год можно будет говорить о сильном чемпионате, где конкурируют между собой лучшие, а не те, кто просто держит уровень. Но пока как есть. Поэтому во многих абзацах будут рассуждения типа «эта команда окажется здесь, потому что другие – хуже». В данном блоке то же самое: «Милан» и «Ювентус» в топ-4, потому что у конкурентов все плохо. Состав обеих команд среди самых дорогих в лиге, а их тренеры – сильные. Этого достаточно.

А у других перестройка. «Рома» пригласила Гасперини, чтобы начать с нуля. Если форвардом приехал играть Фергюсон, то все плохо. В команде много футболистов, которые не подходят тренеру, но избавиться от всех за одно и даже два трансферных окна невозможно. Нужно время. «Рома» будет высоко в таблице только в том случае, если все остальные провалятся. «Аталанта» продала Ретеги и, вероятно, еще успеет потерять Лукмана. А еще разменяла Гасперини на Юрича. Станет хуже. Даже если не думать о хорвате плохо (хотя поводы есть), то просто трудно представить, что новый тренер заставит команду оверперформить с первого же сезона. А Гасперини не имел топ-состава, поэтому заставлял оверперформировать каждый год. Здесь нужно выпрыгивать из штанов, чтобы быть в ЛЧ.

У «Лацио» трансферный бан. Новичков не будет, а в предыдущем сезоне тех футболистов, которые были, не хватило для финиша даже просто в зоне еврокубков. А ведь у команды еще была довольно приличная игра. Сарри – классный, но для его футбола нужны исполнители конкретного профиля, а «Лацио» таких подписать не может. А даже если бы мог, не стал бы. Поэтому без сенсационных победных серий. У «Комо» интересный, но почти полностью новый состав. Верю в прогресс, но не в финиш в топ-4. «Болонья» и «Фиорентина» приятно удивили в предыдущем сезоне, но не смогли опередить в таблице даже крайне кризисный «Ювентус», который играл в футбол в одном туре из трех. В этом году туринцы должны выступать лучше, поэтому у менее классных и менее богатых коллективов шансов на чудо еще меньше. Далее... А все. Сильные клубы закончились. Вот вам и топ-4.

Болонья финиширует в топ-5

Сразу за теми, кто завершит в зоне ЛЧ. Потому что наименее проблемный и наименее рискованный проект. «Фиалки» доверяют Пиоли, который побеждал только с «Миланом». «Рома» ставит на Гасперини, но у того нет состава. «Аталанта» рискует с Юричем. В «Комо» слишком много новичков. Вот и получается, что ставить на «Болонью» в этой гонке – наиболее безопасно. Можно даже немного помечтать, что команда вернется в ЛЧ, если Италия получит дополнительную путевку туда… Но даже участие в ЛЕ – прекрасно для развития команды. Которая все еще маленькая. Об этом свидетельствует продажа Ндойе. Футболист едва ли не лучше всех в Европе в прошлом сезоне собирал на себе фолы. Забивал пяткой «Наполи». Был лидером атаки команды, по крайней мере одним из. И вывел ее в ЛЕ. Но решил, что лучше играть за «Ноттингем Форест». Ок, это АПЛ, но с новой командой вряд ли будет иметь еврокубки каждый год.

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот с «Болоньей», кажется, должен был бы. Это уже не «команда одного сезона». Как минимум двух. До этого вышла в ЛЧ, затем победила в Кубке Италии и таким образом квалифицировалась в ЛЕ. А это все деньги. Бедный клуб. Ему некоторые даже прогнозировали борьбу за выживание, когда ушел Мотта, потому что невозможно сюда приглашать лучших: нет ни денег, ни статуса. Чтобы расти, нужно продолжать квалифицироваться в Европу. Летом «Болонья» потеряла Ндойе и Бейкему, и это ужасно – но в прошлом году то же самое говорили о Зиркзе. И ничего, удалось пережить. Селекция здесь работает как надо. Бейкему, кстати, сразу заменили Витиком – футболистом такого же профиля с опытом игры в ЛЧ. Еще и потратили втрое меньше, чем заработали на продаже. «Болонья» хорошо работает на всех уровнях: хорошо покупает, хорошо продает, имеет хорошего тренера, сбалансированный состав. Обречена на успех. Просто не на самый большой.

Лацио финиширует на последних строчках первой десятки

Во-первых, бан. Это понятно. Лучший бомбардир команды в предыдущем сезоне – Педро. 10 мячей. А ему уже 38. Показательно: вот насколько составу нужно обновление. Однако его не будет. Во-вторых, Сарри. Сильный тренер, а во время предыдущего прихода в «Лацио» даже продемонстрировал, что иногда может быть гибким. Но после этого долгое время сидел без работы и предложений. Да и до предыдущего приезда в Рим не имел лучших вариантов. Потому что может найти способ эффективного использования не каждого футболиста. А здесь даже выбирать не сможет из-за бана. Это не его состав. В-третьих, боссы. В предыдущем сезоне был интересный тренер Барони. Приехал в Рим доказывать, что заслужил шанс на топ-уровне. И поставил красивый и эффектный футбол. Был близок к зоне еврокубков и полуфиналу ЛЕ.

Но этого оказалось недостаточно. В «Лацио» решили, что команда должна выступать лучше. Не бороться с более богатыми клубами, а опережать их. Опередила «Милан», но должна была обойти еще кого-то. Может, «Рому». А лучше вообще финишировать в зоне ЛЧ. Самое интересное, что Индзаги действительно такие чудеса творил, но даже он – не на постоянной основе. А здесь руководство требует такого от всех тренеров без исключений. Сейчас у клуба бан, но разве это остановит боссов? Будут рассматривать работу Сарри под микроскопом. Если тот не впечатлит, уволят. Найдут нового бедолагу, тот попросит новых футболистов в январе – и ему дадут, может, одного-двух. Но будут требовать теперь еще и «Ювентус» обойти. Не можешь? Ну тогда прощай. Верю в несколько смен тренеров в «Лацио» в течение сезона. К хорошему это не приведет.

Лучший бомбардир – Мойзе Кин, кф. 6.5

Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

Должно хватить даже 25 голов. В прошлом сезоне забил 19. У футболиста либо плохой характер, либо проблемы с дисциплиной, поэтому ему удается хорошо играть не везде. Во Флоренции все идет прекрасно, здесь Кин – топ-форвард. Опускается за мячом, чтобы помочь выйти в атаку, но успевает насыщать и штрафную площадку соперника. Главный игрок на поле, лидер в каждом матче. Иногда попадал на трансляции поединков «Фиорентины», где команде было тяжело и форвард вел партнеров за собой: в матче без моментов создавал единственный хорошим движением, удачной игрой корпусом и т.д. Летом «фиалки» не развалились, состав не изменился. Но появился новый тренер Пиоли. Возможно, он не поставит футбол лучше, чем был у Палладино, но со Стефано каждый футболист будет играть в то, что умеет. Кин умеет забивать голы.

Мойзе будут использовать правильно. В предыдущем сезоне он был вторым лучшим в чемпионате по xG. Свои моменты запорол (должен был отличиться не 19, а 22 раза), но это худший по реализации его сезон в карьере. То есть теперь будет гораздо вероятнее лучше, не хуже. Да и №1 по xG уехал пугать вратарей саудовской лиги. Теперь мое любимое в данном тексте: давайте смотреть на худших конкурентов, которые просто не потянут. Мартинес и Тюрам делят голы, Кин имеет здесь преимущество. А еще форварды «Интера» рискуют начать забивать меньше, потому что «Интер» имеет отличные шансы заиграть хуже. Дэвид в «Лилле» большой процент мячей забивал с пенальти, но даже так 25+ за один год в лиге не имел ни разу – вряд ли шокирует в новом клубе, где нет поставленной игры в атаке. Влахович нуждается в смене команды.

Лукка будет забивать полгода, Лукаку – столько же. Лукман много работает над созданием моментов, он не топ-бомбардир, а команды Юрича обычно не впечатляют результативностью. Поэтому и Скамакка – также «нет». Хименес забил в «Милане» 5 за полгода, а у Аллегри нападающие сумасшедших показателей результативности обычно не имеют. Довбик не очень-то нужен Гасперини, это не его футболист. Если останется, то не будет играть по 90 минут точно. Если уйдет, то все варианты – такие себе. Например, в «Наполи» будет играть до возвращения Лукаку. «Милан» – уже интереснее, но все тот же Макс. На всех остальных футболистов коэффициент 21+, там уже Фергюсон и Иммобиле пошли. Честно говоря, даже выделить больше некого. Есть немалый шанс, что даже планку в 20 голов в Серии А в этом сезоне никто не пробьет. Ну, кроме Кина. У него есть шанс. Значит, он будет лучшим.

Турнирная таблица в мае

Нигде не было так трудно ее сформировать, как в Италии. В основном – из-за проблем команд, как уже писал выше. Наиболее показательно здесь – 11-я позиция «Сассуоло». Вот вы меня спросите, как так получилось, а я отвечу: не знаю. Давайте постепенно. «Парма» пригласила помощника Артеты и сразу продала нескольких лучших футболистов. Вычеркиваем из претендентов на победу во второй десятке. «Кальяри» потерял Николу, подписал сильного вратаря – и все. Ничего выдающегося, поэтому рост из аутсайдера в середняка не планируется. «Удинезе» продал Лукку, Бийола и Товена. Должен быть откат после такого с 12-й строчки – такой, чтобы финишировать аккурат над группой тех, кто может вылететь. Летом читал комментарии боссов «Дженоа», которые рассказывали о большом проекте, типа «Комо», но с меньшими инвестициями. И летом новичков только арендовали – это плохой знак.

«Торино» подобрал Барони, поэтому не провалится. Но потерял нескольких важных игроков, в частности вратаря, который в прошлом сезоне превратил команду с игрой уровня аутсайдера (16-й показатель xPTS) в середняка (11-я позиция в таблице). Регресс обязателен. Вот вам и комедия. «Сассуоло» имеет 12-ю зарплатную ведомость и 12-й по стоимости футболистов состав, поэтому его финиш где-то в средней группе не стал бы сенсацией. Но если конкуренты настолько проблемные, то вот вам дорога из желтых кирпичиков – идите по ней до конца.

Ничего не сказал в основной части текста об аутсайдерах, потому что здесь равноценные команды. Равноценно плохие. Никола – волшебник, но имеет очень плохой и несыгранный состав в «Кремонезе». Болею за Джилардино, но набор игроков «Пизы» – мрак. «Верона» хуже всех играет в футбол, забить оппонентов второй год подряд не вариант. В «Лечче» тренер – Ди Франческо. Крутой, но уже есть легкий флер «Норвича» и Фарке. Когда сильный наставник имеет достаточно хорошие идеи, но не может полноценно их реализовать в аутсайдере – поэтому вредит и себе, и клубу. Будь моя воля, я бы выбросил вообще все эти 4 команды. Если «Кальяри» захочет ворваться в зарубу, то все 5. Никого не жалко. Кроме «Вероны». Потому что бить по ногам так часто и побеждать (топ-1 по ЖК, КК и фолам) – это искусство. Есть ощущение, что большинство тренеров, которые вылетят по итогам сезона, в лиге останутся. Потому что там проблема не в них – в составах.

«Комо» не ворвется с ноги в группу лидеров чемпионата. Обойдет проблемный «Лацио», но другие как будто годами что-то у себя строили – вряд ли одного лета хватит середняку, чтобы до них дорасти. За год может быть прорыв. Подождем. «Аталанта» без Гасперини – как *вставьте любимые пословицу или поговорку*, поэтому так низко. Я хейчу «Интер» и Киву целое лето, но Индзаги и Маротта ранее проделали отличную работу, поэтому миланцы имеют огромный запас прочности перед конкурентами за серебро. Они отстанут от «Наполи», причем возможно на 10-15 очков – но «Милан» и «Ювентус» вперед не пустят. То есть даунгрейд произойдет – однако все, кто не смотрит Серию А, даже не заметят.