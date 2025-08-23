В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо

Киевское Динамо потерпело неожиданное поражение от Маккаби (Тель-Авив) в квалификационном раунде Лиги Европы. Эксперты и болельщики в один голос заявляют, что «бело-синим» следует искать усиление.

Бывший форвард киевского клуба Артем Милевский тоже не обошел эту тему. Артем показал видео по тренировке, где готовится к новому сезону медиалиги, предложив свои услуги руководству Динамо.

«Мастер по делу 😎 Ignis готовится к следующему сезону Медиа Лиги 💪Вчера в матче против Маккаби пригодился бы такой форвард в пару к Ванату?🤔», – говорится в сообщении.

Ранее Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ