22 августа 2025, 20:45
Бавария и РБ Лейпциг назвали стартовые составы на матч 1-го тура Бундеслиги

Поединок чемпионата Германии состоится 22 августа в 21:30 по киевскому времени

Бавария и РБ Лейпциг назвали стартовые составы на матч 1-го тура Бундеслиги
Стадион Allianz Arena

22 августа состоится матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграют на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

В прошлом сезоне мюнхенский клуб занял первое место в чемпионате и завоевал путевку в Лигу чемпионов. РБ Лейпциг разместился на седьмой позиции и в новом сезоне остался без еврокубков.

Накануне этого противостояния Венсан Компани («Бавария») и Оле Вернер (РБ Лейпциг) определились со стартовыми составами на матч первого тура.

Стартовые составы на матч Бавария РБ Лейпциг:

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария РБ Лейпциг стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
