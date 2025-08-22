Бавария и РБ Лейпциг назвали стартовые составы на матч 1-го тура Бундеслиги
Поединок чемпионата Германии состоится 22 августа в 21:30 по киевскому времени
22 августа состоится матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и РБ Лейпциг.
Команды сыграют на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.
В прошлом сезоне мюнхенский клуб занял первое место в чемпионате и завоевал путевку в Лигу чемпионов. РБ Лейпциг разместился на седьмой позиции и в новом сезоне остался без еврокубков.
Накануне этого противостояния Венсан Компани («Бавария») и Оле Вернер (РБ Лейпциг) определились со стартовыми составами на матч первого тура.
Стартовые составы на матч Бавария – РБ Лейпциг:
