1+3 в игре с Шахтером. Стало известно, сколько Полесье заплатит за Велетня
Велетень обойдется клубу в 500 тысяч евро
По информации ТаТоТаке, клуб УПЛ Полесье активировал клаусулу в контракте атакующего хавбека Колоса Владислава Велетня.
Сообщается, что за игрока боролись Карпаты, но не решились идти до конца, а житомирский клуб был более решительным. Полесье отдаст за Владислава 500 тысяч евро.
22-летний Велетень уже в ближайшее время должен стать игроком Полесья и отправится в Словакию, где будет готовиться к ответному матч квалификации Лиги конференций против Фиорентины.
Велетень запомнился своей игрой в конце прошлого сезона, когда забил гол и сделал три ассиста в матче против Шахтера.
Всего в прошлом сезоне у футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 27 матчах.
