Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 20:28 | Обновлено 22 августа 2025, 20:31
1+3 в игре с Шахтером. Стало известно, сколько Полесье заплатит за Велетня

Велетень обойдется клубу в 500 тысяч евро

ФК Колос. Владислав Велетень

По информации ТаТоТаке, клуб УПЛ Полесье активировал клаусулу в контракте атакующего хавбека Колоса Владислава Велетня.

Сообщается, что за игрока боролись Карпаты, но не решились идти до конца, а житомирский клуб был более решительным. Полесье отдаст за Владислава 500 тысяч евро.

22-летний Велетень уже в ближайшее время должен стать игроком Полесья и отправится в Словакию, где будет готовиться к ответному матч квалификации Лиги конференций против Фиорентины.

Велетень запомнился своей игрой в конце прошлого сезона, когда забил гол и сделал три ассиста в матче против Шахтера.

Всего в прошлом сезоне у футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 27 матчах.

Владислав Велетень Полесье Житомир Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
