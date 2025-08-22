«Это влияет на результат». Легенда Динамо оценил поражение клуба в ЛЕ

21 августа состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сошлись «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо». Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение со счетом 1:3.

Именитый экс-игрок «бело-синих» Владислав Ващук поделился мнением о результате этого противостояния:

– Никаких впечатлений от поражения. Это внутренние какие-то вещи, трудно сказать. Есть много игроков, которые не отрабатывают. Я так понимаю, что от них просят это делать, но они этого не делают. Недоработали, не добежали, нет заряженности на победу. Это влияет на результат.

– Почему «Динамо» после удаления не смогло удержать ничейный счет? Не похоже, что команда пыталась компактно сыграть в обороне.

– Наверное, это обычные ошибки в плане защиты, вот и все. Пропустили простые мячи, ставшие важными для другой команды.

– По вашему мнению, «Динамо» по уровню сейчас ближе к Лиге Европы или Лиге Конференций?

– Когда смотришь на матчи украинских команд в еврокубках, то видишь, что чемпионат Украины не на том уровне, чтобы соревноваться с соперниками в еврокубках.

– Есть ли у этого «Динамо» шанс отыграться с «Маккаби»?

– Конечно, есть. Если они захотят, все сделают.

– Многие критики в адрес Шовковского, в частности, призывы об увольнении. Как вы думаете, он сможет исправить положение? Что вообще об этом думаете?

– Пожелаю Владимировичу, чтобы у него все удалось, чтобы команда выиграла и прошла дальше, это по силам им, – считает Ващук.