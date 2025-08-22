В субботу, 23 августа состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 19:30.

Арсенал

В прошлом сезоне АПЛ команда с 74 очками на счету заняла 3-е место (уже 3-й раз подряд), уступив «Ливерпулю» на 10 зачетных пунктов. Не поразили лондонцы и в Кубке Англии, откуда они вылетели в стадии 1/32 финала от «МЮ». В Лиге чемпионов коллектив смог дойти до полуфинала, однако там уступил французскому «ПСЖ» с общим счетом 3:1.

На предсезонке коллектив провел 5 товарищеских поединков и смог победить в трех из них (против «Милана», «Ньюкасла» и «Атлетика Бильбао»). Также в межсезонье коллектив значительно усилил состав, подписав Аррисабалагу, Субименди, Мадуэке, Нергора, Москеру и Декереша. В 1-м туре нового сезона чемпионата «канониры» минимально одолели «Манчестер Юнайтед».

Лидс

Новичок турнира за 46 игр в Чемпионшипе в прошлом сезоне набрал 100 очков и занял 1-е место, опередив «Бернли» благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных мячей. В Кубке Англии команда Даниэля Фарке дошла до 1/16, однако там уступила «Миллволу» со счетом 2:0.

«Лидс» также пытался усилить состав во время трансферного окна и потратил на игроков более 100 миллионов евро. Из главных подписей можно выделить Ноа Окафора из итальянского «Милана», которого англичане подписали за 19 миллионов евро. В 1-м туре АПЛ в этом сезоне коллектив минимально одолел «Эвертон» благодаря забитому пенальти Нмечи.

Личные встречи

Беспроигрышная серия «Арсенала» в этом противостоянии продолжается с 2003 года – уже 14 игр подряд. За это время «канониры» одержали 12 побед и дважды сыграли вничью.

Интересные факты

«Арсенал» пропустил 34 гола в прошлом сезоне АПЛ – лучший результат среди всех команд.

«Лидс» забил 95 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа – лучший показатель всего турнира.

За 19 домашних игр в прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» набрал 39 баллов – 5-й лучший показатель среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Арсенал: Рая – Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт – Райс, Субименди, Эдегор – Мартинелли, Дёкереш, Сака

Лидс: Перри – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл – Груев, Штах – Ньонто, Танака, Джеймс – Пиру

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с форой -1.5 и коэффициентом 1.78.