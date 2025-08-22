Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
23.08.2025 19:30 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 августа 2025, 16:55 | Обновлено 22 августа 2025, 17:17
29
0

Арсенал – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 23 августа в 19:30 по Киеву

22 августа 2025, 16:55 | Обновлено 22 августа 2025, 17:17
29
0
Арсенал – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Арсенал

В субботу, 23 августа состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 19:30.

Арсенал

В прошлом сезоне АПЛ команда с 74 очками на счету заняла 3-е место (уже 3-й раз подряд), уступив «Ливерпулю» на 10 зачетных пунктов. Не поразили лондонцы и в Кубке Англии, откуда они вылетели в стадии 1/32 финала от «МЮ». В Лиге чемпионов коллектив смог дойти до полуфинала, однако там уступил французскому «ПСЖ» с общим счетом 3:1.

На предсезонке коллектив провел 5 товарищеских поединков и смог победить в трех из них (против «Милана», «Ньюкасла» и «Атлетика Бильбао»). Также в межсезонье коллектив значительно усилил состав, подписав Аррисабалагу, Субименди, Мадуэке, Нергора, Москеру и Декереша. В 1-м туре нового сезона чемпионата «канониры» минимально одолели «Манчестер Юнайтед».

Лидс

Новичок турнира за 46 игр в Чемпионшипе в прошлом сезоне набрал 100 очков и занял 1-е место, опередив «Бернли» благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных мячей. В Кубке Англии команда Даниэля Фарке дошла до 1/16, однако там уступила «Миллволу» со счетом 2:0.

«Лидс» также пытался усилить состав во время трансферного окна и потратил на игроков более 100 миллионов евро. Из главных подписей можно выделить Ноа Окафора из итальянского «Милана», которого англичане подписали за 19 миллионов евро. В 1-м туре АПЛ в этом сезоне коллектив минимально одолел «Эвертон» благодаря забитому пенальти Нмечи.

Личные встречи

Беспроигрышная серия «Арсенала» в этом противостоянии продолжается с 2003 года – уже 14 игр подряд. За это время «канониры» одержали 12 побед и дважды сыграли вничью.

Интересные факты

  • «Арсенал» пропустил 34 гола в прошлом сезоне АПЛ – лучший результат среди всех команд.
  • «Лидс» забил 95 голов в прошлом сезоне Чемпионшипа – лучший показатель всего турнира.
  • За 19 домашних игр в прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» набрал 39 баллов – 5-й лучший показатель среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Арсенал: Рая – Калафьори, Габриэл, Салиба, Уайт – Райс, Субименди, Эдегор – Мартинелли, Дёкереш, Сака

Лидс: Перри – Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл – Груев, Штах – Ньонто, Танака, Джеймс – Пиру

Прогноз

Я поставлю на победу «Арсенала» с форой -1.5 и коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
23 августа 2025 -
19:30
Лидс
Арсенал з форою -1.5 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити продлил контракт с лидером обороны
Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на финал Суперкубка СА
Пробой – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Арсенал - Лидс Арсенал Лондон Лидс прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио
Футбол | 22 августа 2025, 17:01 0
ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио
ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио

Уэсли Помба продолжит карьеру в чемпионате Украины

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21 августа 2025, 23:10 143
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Футбол | 22.08.2025, 13:48
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22.08.2025, 05:56
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 7
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 13
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем