ВИДЕО. Златан Ибрагимович шокировал скиллами в 43 года. Вау

Златан Ибрагимович опубликовал на своей странице в Instagram очень зрелищное видео.

43-летний экс-футболист поделился впечатляющими скиллами и продемонстрировал, что находится в великолепной форме.

Швед активно играет в футбол и показывает, что еще в состоянии дать фору любому.

В настоящий момент Ибрагимович занимает должность старшего советника в американской инвестиционной компании RedBird Capital, которая владеет итальянским клубом «Милан».