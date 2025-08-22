ВИДЕО. Златан Ибрагимович шокировал скиллами в 43 года. Вау
Златан Ибрагимович показал топ-уровень
Златан Ибрагимович опубликовал на своей странице в Instagram очень зрелищное видео.
43-летний экс-футболист поделился впечатляющими скиллами и продемонстрировал, что находится в великолепной форме.
Швед активно играет в футбол и показывает, что еще в состоянии дать фору любому.
В настоящий момент Ибрагимович занимает должность старшего советника в американской инвестиционной компании RedBird Capital, которая владеет итальянским клубом «Милан».
