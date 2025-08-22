Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Златан Ибрагимович шокировал скиллами в 43 года. Вау
Другие новости
22 августа 2025, 16:57 | Обновлено 22 августа 2025, 16:58
582
0

ВИДЕО. Златан Ибрагимович шокировал скиллами в 43 года. Вау

Златан Ибрагимович показал топ-уровень

22 августа 2025, 16:57 | Обновлено 22 августа 2025, 16:58
582
0
ВИДЕО. Златан Ибрагимович шокировал скиллами в 43 года. Вау
Instagram. Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович опубликовал на своей странице в Instagram очень зрелищное видео.

43-летний экс-футболист поделился впечатляющими скиллами и продемонстрировал, что находится в великолепной форме.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Швед активно играет в футбол и показывает, что еще в состоянии дать фору любому.

В настоящий момент Ибрагимович занимает должность старшего советника в американской инвестиционной компании RedBird Capital, которая владеет итальянским клубом «Милан».

По теме:
ФОТО. Дочь легенды Динамо атакуют фаны. Все из-за ее парня
ДЕВУШКА ДНЯ. Она – жена футболиста УПЛ, диджей и мама. Влада Танковская
ФОТО. Футбольная журналистка надела сексуальный наряд на 2-летие дочери
видео видео-реклама Златан Ибрагимович Милан lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 13:35 14
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби

Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба

Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21 августа 2025, 23:10 143
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче

Киевлянам будет очень непросто отыграться

Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Футбол | 22.08.2025, 13:48
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Милевский рассказал, какой была реакция Алиева на фиаско Динамо в ЛЕ
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Футбол | 22.08.2025, 17:19
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Футбол | 22.08.2025, 05:56
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 3
Бокс
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 13
Футбол
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем