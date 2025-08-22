Проблемы с трансфером Кевина. Тренер резко высказался о работе клуба

Наставник Фулхэма Марко Силва на пресс-конференции перед матчем АПЛ резко высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Тренер дал понять, что новичков, включая вингера Шахтера Кевина, пока ждать не стоит.

«У нас был план по новичкам, но пока ничего не работает, все сорвалось. Это наша вина, а не вина рынка. Нужно искать причины в себе. Не могу сказать, что новичок будет завтра или через несколько дней, потому что этого, скорее всего, не будет. У меня есть большие сомнения».

«Пока что план по усилению провален. Ряд игроков подписать не удалось, теперь нужно искать другие варианты», – сказал Силва.

Ранее сообщалось, что лондонцы давали за Кевина 35 миллионов евро, а Шахтер требует не менее 45 миллионов.