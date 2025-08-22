Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы с трансфером Кевина. Тренер резко высказался о работе клуба
Англия
22 августа 2025, 17:34 | Обновлено 22 августа 2025, 17:42
Проблемы с трансфером Кевина. Тренер резко высказался о работе клуба

Марко Силва разочарован работой Фулхэма

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Наставник Фулхэма Марко Силва на пресс-конференции перед матчем АПЛ резко высказался о работе клуба на трансферном рынке.

Тренер дал понять, что новичков, включая вингера Шахтера Кевина, пока ждать не стоит.

«У нас был план по новичкам, но пока ничего не работает, все сорвалось. Это наша вина, а не вина рынка. Нужно искать причины в себе. Не могу сказать, что новичок будет завтра или через несколько дней, потому что этого, скорее всего, не будет. У меня есть большие сомнения».

«Пока что план по усилению провален. Ряд игроков подписать не удалось, теперь нужно искать другие варианты», – сказал Силва.

Ранее сообщалось, что лондонцы давали за Кевина 35 миллионов евро, а Шахтер требует не менее 45 миллионов.

Марко Силва Фулхэм Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Кевин (Шахтер)
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
