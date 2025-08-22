Тренер Ромы: «Не могу сказать, что случится с Довбиком в ближайшие дни»
Гасперини оценил ситуацию с атакой
Наставник Ромы Джанпьеро Гасперини перед стартом чемпионата Италии ответил на вопросы по поводу ситуации Артема Довбика и его конкуренции с Эваном Фергюсоном.
Слухи в СМИ активно утверждают, что римляне готовы продать украинца и сделать ставку на арендованного Фергюсона.
«Кто лучше – Довбик или Фергюсон? У меня есть два прекрасных игрока атаки, весь вопрос в том, как их использовать. Мне кажется, они за последние дни добились прогресса в своей физической форме».
«Артем внесен в заявку, он может выйти на матч. Его трансфер? Я не могу предсказать, что случится с Довбиком за 10 дней до конца трансферного окна. Завтра начинается чемпионат, Артем с нами, а дальше посмотрим», – сказал Гасперини.
Сообщается, что главным претендентом на Довбика является Наполи.
