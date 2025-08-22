Кудрик стал автором самого раннего автогола украинцев в еврокубках
Свои ворота голкипер «Полесья» поразил уже на 8-й минуте матча с «Фиорентиной»
Олег Кудрик стал автором самого раннего автогола украинцев в еврокубках. Свои ворота 28-летний голкипер «Полесья» поразил уже на 8-й минуте матча с «Фиорентиной». Прежний рекорд, соавторами которого являлись Владислав Ващук и Артем Бондаренко, Олег превзошел на 2 минуты.
К слову, Кудрик – третий страж ворот украинских клубов, совершивший «самострел» в еврокубках. Ранее голкипер «Металлиста» Александр Горяинов «отличился» в матче с «Трабзонспором» в групповом раунде Лиги Европы-2014/15 (1:3), а вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык – в поединке с «Арсеналом» в основном турнире Лиги чемпионов-2024/25 (0:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние автоголы игроков украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
21.08.2025
|
ЛК
|
КР4
|
Олег КУДРИК
|
Полесье
|
Фиорентина (д)
|
8’ (0:1)
|
0:3
|
18.10.2000
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
Андерлехт (г)
|
10’ (1:1)
|
2:4
|
14.09.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
Селтик (д)
|
10’ (0:1)
|
1:1
|
07.04.2011
|
ЛЕ
|
1/4
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
Брага (д)
|
13’ (1:1)
|
1:1
|
03.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий БОНДАРЬ
|
Шахтер
|
Боруссия Д (д)
|
17’ (0:2)
|
0:6
|
02.11.1999
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Рамиз МАМЕДОВ
|
Динамо
|
Лацио (д)
|
18’ (0:1)
|
0:1
|
30.04.2009
|
КУ
|
1/2
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
22’ (0:1)
|
1:1
|
28.09.1983
|
КК
|
1/16
|
Михаил СОКОЛОВСКИЙ
|
Шахтер
|
Б-1901 (д) !
|
23’ (0:1)
|
4:2
|
22.10.2024
|
ЛЧ
|
ОТ
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
Арсенал (г)
|
29’ (0:1)
|
0:1
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
