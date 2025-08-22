Олег Кудрик стал автором самого раннего автогола украинцев в еврокубках. Свои ворота 28-летний голкипер «Полесья» поразил уже на 8-й минуте матча с «Фиорентиной». Прежний рекорд, соавторами которого являлись Владислав Ващук и Артем Бондаренко, Олег превзошел на 2 минуты.

К слову, Кудрик – третий страж ворот украинских клубов, совершивший «самострел» в еврокубках. Ранее голкипер «Металлиста» Александр Горяинов «отличился» в матче с «Трабзонспором» в групповом раунде Лиги Европы-2014/15 (1:3), а вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык – в поединке с «Арсеналом» в основном турнире Лиги чемпионов-2024/25 (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние автоголы игроков украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 21.08.2025 ЛК КР4 Олег КУДРИК Полесье Фиорентина (д) 8’ (0:1) 0:3 18.10.2000 ЛЧ ГТ Владислав ВАЩУК Динамо Андерлехт (г) 10’ (1:1) 2:4 14.09.2022 ЛЧ ГТ Артем БОНДАРЕНКО Шахтер Селтик (д) 10’ (0:1) 1:1 07.04.2011 ЛЕ 1/4 Олег ГУСЕВ Динамо Брага (д) 13’ (1:1) 1:1 03.11.2020 ЛЧ ГТ Валерий БОНДАРЬ Шахтер Боруссия Д (д) 17’ (0:2) 0:6 02.11.1999 ЛЧ ГТ Рамиз МАМЕДОВ Динамо Лацио (д) 18’ (0:1) 0:1 30.04.2009 КУ 1/2 Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ Шахтер Динамо (г) 22’ (0:1) 1:1 28.09.1983 КК 1/16 Михаил СОКОЛОВСКИЙ Шахтер Б-1901 (д) ! 23’ (0:1) 4:2 22.10.2024 ЛЧ ОТ Дмитрий РИЗНЫК Шахтер Арсенал (г) 29’ (0:1) 0:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.