Лига конференций
22 августа 2025, 15:01 | Обновлено 22 августа 2025, 15:07
Кудрик стал автором самого раннего автогола украинцев в еврокубках

Свои ворота голкипер «Полесья» поразил уже на 8-й минуте матча с «Фиорентиной»

Кудрик стал автором самого раннего автогола украинцев в еврокубках
ФК Полесье. Олег Кудрик

Олег Кудрик стал автором самого раннего автогола украинцев в еврокубках. Свои ворота 28-летний голкипер «Полесья» поразил уже на 8-й минуте матча с «Фиорентиной». Прежний рекорд, соавторами которого являлись Владислав Ващук и Артем Бондаренко, Олег превзошел на 2 минуты.

К слову, Кудрик – третий страж ворот украинских клубов, совершивший «самострел» в еврокубках. Ранее голкипер «Металлиста» Александр Горяинов «отличился» в матче с «Трабзонспором» в групповом раунде Лиги Европы-2014/15 (1:3), а вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык – в поединке с «Арсеналом» в основном турнире Лиги чемпионов-2024/25 (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние автоголы игроков украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

21.08.2025

ЛК

КР4

Олег КУДРИК

Полесье

Фиорентина (д)

8’ (0:1)

0:3

18.10.2000

ЛЧ

ГТ

Владислав ВАЩУК

Динамо

Андерлехт (г)

10’ (1:1)

2:4

14.09.2022

ЛЧ

ГТ

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

Селтик (д)

10’ (0:1)

1:1

07.04.2011

ЛЕ

1/4

Олег ГУСЕВ

Динамо

Брага (д)

13’ (1:1)

1:1

03.11.2020

ЛЧ

ГТ

Валерий БОНДАРЬ

Шахтер

Боруссия Д (д)

17’ (0:2)

0:6

02.11.1999

ЛЧ

ГТ

Рамиз МАМЕДОВ

Динамо

Лацио (д)

18’ (0:1)

0:1

30.04.2009

КУ

1/2

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Шахтер

Динамо (г)

22’ (0:1)

1:1

28.09.1983

КК

1/16

Михаил СОКОЛОВСКИЙ

Шахтер

Б-1901 (д) !

23’ (0:1)

4:2

22.10.2024

ЛЧ

ОТ

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

Арсенал (г)

29’ (0:1)

0:1

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

