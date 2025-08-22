С голами шедевром и курьезом. Металлист уверенно победил любительский Маяк
Хозяева поля попытались навязать борьбу более именитому сопернику
22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встречались любительский клуб «Маяк» из Сарны и харьковский «Металлист».
Поединок проходил при переполненных трибунах стадиона «Мрия» в Сарнах.
С первых минут игроки «Металлиста» завладели инициативой, и хозяев не раз выручал голкипер команды Андрей Тимошицкий.
На 16-й минуте Кирилл Дехтяр нанес точный удар, после которого вратарь «Маяка» уже был бессилен.
До 43-й минуты «Маяка» почти не оставалось надежды на положительный результат, но защитник харьковчан Богдан Порох подарил ее сопернику — он получил удаление.
Во втором тайме игроки «Маяка» попытались использовать численное преимущество и на 55-й минуте сами себе привезли гол. Игрок "Металлиста" прострелил в штрафную с правого фланга. Мяч уже готов был забирать Андрей Тимошицкий, но ему помешал родной брат Сергей Тимошицкий, который споткнулся за голкипера и упал.
Кириллу Дихтяру оставалось только отправить мяч в пустые ворота.
В итоге – 2:0 в пользу «Металлиста», выходящего в 1/16 финала Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/32 финала
Маяк – Металлист – 0:2
Голы: Дехтяр, 16, 55
Удаление: Порох, 43
Маяк: Андрей Тимошицкий, Сергей Тимошицкий, Наумец, Яцута, Шуляк, Коляда, Шевченко, Данилюк, Гвоздь, Бамболя
Металлист: Рыбак, Дегтярь, Порох, Мизюк, Вернаттус, Петр Луцив, Тепляков, Подручный, Кайдалов, Василий Луцив, Приходько.
Видео голов и обзор матча
