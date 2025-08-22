Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Владислава Супряги, выступающего за «Эпицентр» на правах аренды.

– Мне тяжело его оценить. Мне как тренеру, чтобы оценить футболиста, нужно понимать его возможности... Я, наверное, не могу сказать ничего большего, потому что я недостаточно знаю Супрягу: какие у него возможности сегодня.

То, что я помню раньше – это был ужасно перспективный футболист с большим потенциалом. Он Супряги все ждали большого футбола. Для него этот переход пойдет на пользу. Он обязательно должен играть каждую игру и тогда у него будут шансы вернуться на свой уровень», – сказал Роман Григорчук.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский подтвердил аренду Супряги в расположение Эпицентра.