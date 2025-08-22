Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 14:21
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»

Специалист высказался касательно Владислава Супряги

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы Владислава Супряги, выступающего за «Эпицентр» на правах аренды.

– Мне тяжело его оценить. Мне как тренеру, чтобы оценить футболиста, нужно понимать его возможности... Я, наверное, не могу сказать ничего большего, потому что я недостаточно знаю Супрягу: какие у него возможности сегодня.

То, что я помню раньше – это был ужасно перспективный футболист с большим потенциалом. Он Супряги все ждали большого футбола. Для него этот переход пойдет на пользу. Он обязательно должен играть каждую игру и тогда у него будут шансы вернуться на свой уровень», – сказал Роман Григорчук.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский подтвердил аренду Супряги в расположение Эпицентра.

