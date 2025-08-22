Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Украинская футбольная телеведущая разделась и навела шуму
22 августа 2025, 12:05
ФОТО. Украинская футбольная телеведущая разделась и навела шуму

Арина Евдокименко не перестает радовать своих фанатов

ФОТО. Украинская футбольная телеведущая разделась и навела шуму
Instagram. Арина Евдокименко

Украинская спортивная журналистка и телеведущая Арина Евдокименко продолжает активно развивать карьеру в медиа, совмещая работу на трансляциях Украинской Премьер-лиги и в программе «Центр футбольных новостей» с личными проектами.

На этот раз внимание общественности привлекли фотографии журналистки, сделанные во время отдыха.

Евдокименко появилась в стильном купальнике, продемонстрировав отличную физическую форму – подтянутый пресс, стройную фигуру и спортивную подготовку.

Стоит отметить, что до работы в журналистике Арина более 15 лет занималась художественной гимнастикой, что, безусловно, помогает ей поддерживать спортивную форму и дисциплину.

«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Экс-капитан Вереса: «Какие могут быть обиды? Мне сразу это донесли»
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Максим Лапченко
