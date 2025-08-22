ФОТО. Украинская футбольная телеведущая разделась и навела шуму

Украинская спортивная журналистка и телеведущая Арина Евдокименко продолжает активно развивать карьеру в медиа, совмещая работу на трансляциях Украинской Премьер-лиги и в программе «Центр футбольных новостей» с личными проектами.

На этот раз внимание общественности привлекли фотографии журналистки, сделанные во время отдыха.

Евдокименко появилась в стильном купальнике, продемонстрировав отличную физическую форму – подтянутый пресс, стройную фигуру и спортивную подготовку.

Стоит отметить, что до работы в журналистике Арина более 15 лет занималась художественной гимнастикой, что, безусловно, помогает ей поддерживать спортивную форму и дисциплину.