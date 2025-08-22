Экс-игрок Динамо: «Я Шовковского не защищаю, но было стыдно»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Артем Яшкин, эксклюзивно для Sport.ua, прояснил, что в провальных выступлениях «Динамо» виноват не только Александр Шовковский.

– Может, все дело в главном тренере?

– Я Шовковского не защищаю, но есть аналитический отдел, врачи, которые знают, насколько хватит футболистов, если они будут прессинговать в течение пяти минут три раза за тайм.

Если этого не выходит, то здесь снова можно сказать о постоянных переездах. Исходя из этого и разрабатывается план на игру. Однако если футболист имеет характер, то обязан наступить на горло собственной песне и показать достойную игру. А на то, что было в матче с «Маккаби», смотреть было стыдно, – сказал Яшкин.

