Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо: «Я Шовковского не защищаю, но было стыдно»
Лига Европы
22 августа 2025, 12:39 |
989
0

Экс-игрок Динамо: «Я Шовковского не защищаю, но было стыдно»

Артему Яшкину не понравилась игра киевлян против Маккаби в Лиге Европы

22 августа 2025, 12:39 |
989
0
Экс-игрок Динамо: «Я Шовковского не защищаю, но было стыдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Артем Яшкин, эксклюзивно для Sport.ua, прояснил, что в провальных выступлениях «Динамо» виноват не только Александр Шовковский.

– Может, все дело в главном тренере?

– Я Шовковского не защищаю, но есть аналитический отдел, врачи, которые знают, насколько хватит футболистов, если они будут прессинговать в течение пяти минут три раза за тайм.

Если этого не выходит, то здесь снова можно сказать о постоянных переездах. Исходя из этого и разрабатывается план на игру. Однако если футболист имеет характер, то обязан наступить на горло собственной песне и показать достойную игру. А на то, что было в матче с «Маккаби», смотреть было стыдно, – сказал Яшкин.

Ранее Артем Яшкин раскритиковал защитника «бело-синих» Кристиана Биловара.

По теме:
Ярмоленко провел 400-й матч за Динамо
Динамо, уступив Маккаби, потерпело 150-е поражение в еврокубках
Олег ДУЛУБ: «Это Динамо действительно уступает прошлогоднему»
Александр Шовковский Артем Яшкин Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22 августа 2025, 11:32 14
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище

Валерий Василенко – о «черном» четверге для украинских команд

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22 августа 2025, 08:30 6
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»

Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али

Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21.08.2025, 15:57
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Волейбол | 21.08.2025, 17:00
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
Футбол | 22.08.2025, 12:00
Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
Шахтер потерпел неудачу в торгах по Изаки. Он интересен Ливерпулю и Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 6
Теннис
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 10
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 49
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем