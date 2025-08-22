Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Металлист 1925 провел тренировку в родном Харькове
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 04:23 | Обновлено 22 августа 2025, 05:02
ВИДЕО. Металлист 1925 провел тренировку в родном Харькове

Харьковская команда уже более трех лет не проводит матчи дома

ФК Металлист 1925

Футболисты Металлиста 1925 приехали в Харьков, где провели тренировку на стадионе Металлист, встретились с болельщиками и прогулялись по городу.

В Харькове уже более трех лет нельзя проводить матчи из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. Поэтому команды клуба базируются в Киевской области. В то же время в клубе с нетерпением ждут момента, когда ситуация с безопасностью позволит вернуться в родной город. Чтобы команда не теряла связь с Харьковом, в Металлисте 1925 решили провести день в городе.

Сначала команда прибыла на стадион Металлист, где под пристальным взглядом не только тренерского штаба, но и воспитанников академии клуба, которые продолжают заниматься в Харькове, провела тренировочную сессию. Юные футболисты бурно реагировали на каждый гол, который забивали игроки в двусторонке, проведенной на полполя.

По завершении тренировки футболисты Металлиста 1925 уделили внимание всем воспитанникам клубной академии, оставили автографы на специально подготовленных карточках с игроками и никому не отказали в фотографии.

После этого команда отправилась на площадь Свободы, где встретилась с коллегами-спортсменами из баскетбольного клуба Харьковские Соколы. Также футболисты прогулялись по саду Шевченко, никому не отказывая в фотографии или автографе.

ВИДЕО. Металлист 1925 провел тренировку в родном Харькове

Фотогалерея

Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу тренировка Украинская Премьер-лига видео стадион Металлист Харьков
Николай Степанов
