Лига конференций22 августа 2025, 03:23 | Обновлено 22 августа 2025, 04:08
47
0
Травма задней поверхности бедра. На сколько выбыл Крушинский у Полесья?
Хавбек житомирского клуба проведет без игры около месяца
22 августа 2025, 03:23 | Обновлено 22 августа 2025, 04:08
47
0
Житомирское «Полесье» сыграло против итальянской «Фиорентины» (0:3) матч Q4 ЛК без хавбека Бориса Крушинского, который получил травму.
23-летний полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра во время тренировки накануне игры.
Окончательный характер травмы станет известен после проведения МРТ.
По предварительным оценкам, если будет подтвержден разрыв мышцы, футболист может пропустить минимум месяц.
