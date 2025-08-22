Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Травма задней поверхности бедра. На сколько выбыл Крушинский у Полесья?
Лига конференций
22 августа 2025, 03:23 | Обновлено 22 августа 2025, 04:08
47
0

Хавбек житомирского клуба проведет без игры около месяца

Травма задней поверхности бедра. На сколько выбыл Крушинский у Полесья?
ФК Полесье. Борис Крушинский

Житомирское «Полесье» сыграло против итальянской «Фиорентины» (0:3) матч Q4 ЛК без хавбека Бориса Крушинского, который получил травму.

23-летний полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра во время тренировки накануне игры.

Окончательный характер травмы станет известен после проведения МРТ.

По предварительным оценкам, если будет подтвержден разрыв мышцы, футболист может пропустить минимум месяц.

По теме:
ВИДЕО. Кин, получивший красную, показал, как Сарапий тягал его за волосы
ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций
Первые матчи Q4 Лиги конференций. Ничья для Шахтера, неудача Полесья
Фиорентина травма Полесье Житомир Лига конференций Борис Крушинский Полесье - Фиорентина ТаТоТаке травма бедра
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
