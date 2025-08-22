Травма задней поверхности бедра. На сколько выбыл Крушинский у Полесья?

Житомирское «Полесье» сыграло против итальянской «Фиорентины» (0:3) матч Q4 ЛК без хавбека Бориса Крушинского, который получил травму.

23-летний полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра во время тренировки накануне игры.

Окончательный характер травмы станет известен после проведения МРТ.

По предварительным оценкам, если будет подтвержден разрыв мышцы, футболист может пропустить минимум месяц.