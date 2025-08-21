Джеко в матче против Полесья обошел Дани Алвеса
Босниец вышел на 8-е место по количеству матчей в XXI веке
В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций «Полесье» уступило «Фиорентине» со счетом 0:3.
Этот матч стал знаковым для игрока итальянской команды Эдина Джеко.
Босниец сыграл 1034-й поединок в своей карьере. Это позволило ему обойти Дани Алвеса (1033) и выйти на 8-е место по количеству матчей в XXI веке.
Для того чтобы выйти на 7-е место, Джеко нужно сыграть еще 5 матчей.
Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке
- 1357 – Фабио (Бразилия)
- 1282 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 1117 – Лионель Месси (Аргентина)
- 1115 – Лука Модрич (Хорватия)
- 1084 – Ясухито Эндо (Япония)
- 1060 – Жоау Моутинью (Португалия)
- 1039 – Икер Касильяс (Испания)
- 1034 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 1033 – Дани Алвес (Бразилия)
- 1016 – Серхио Рамос (Испания)
- 1016 – Луис Суарес (Уругвай)
