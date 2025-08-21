Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
21 августа 2025, 23:55 |
Джеко в матче против Полесья обошел Дани Алвеса

Босниец вышел на 8-е место по количеству матчей в XXI веке

Джеко в матче против Полесья обошел Дани Алвеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций «Полесье» уступило «Фиорентине» со счетом 0:3.

Этот матч стал знаковым для игрока итальянской команды Эдина Джеко.

Босниец сыграл 1034-й поединок в своей карьере. Это позволило ему обойти Дани Алвеса (1033) и выйти на 8-е место по количеству матчей в XXI веке.

Для того чтобы выйти на 7-е место, Джеко нужно сыграть еще 5 матчей.

Игроки с наибольшим количеством матчей в XXI веке

  1. 1357 – Фабио (Бразилия)
  2. 1282 – Криштиану Роналду (Португалия)
  3. 1117 – Лионель Месси (Аргентина)
  4. 1115 – Лука Модрич (Хорватия)
  5. 1084 – Ясухито Эндо (Япония)
  6. 1060 – Жоау Моутинью (Португалия)
  7. 1039 – Икер Касильяс (Испания)
  8. 1034 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  9. 1033 – Дани Алвес (Бразилия)
  10. 1016 – Серхио Рамос (Испания)
  11. 1016 – Луис Суарес (Уругвай)
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина статистика Дани Алвес Эдин Джеко
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
